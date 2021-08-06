Двойное горе: актер Даниил Страхов вслед за отцом потерял мать

В семье российского актера Даниила Страхова случилась страшная трагедия — у звезды телесериала «Бедная Настя» 3 августа скоропостижно скончалась мама Елена Соловьева. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил источник из окружения артиста. О причинах смерти не сообщается.

Елена Алексеевна была известным психотерапевтом. Кроме того, мама Даниила Страхова являлась сооснователем авторской школы мастерской интегральной гуманистический психотерапии. При это коллеги отзывались о женщине исключительно в положительном ключе, отмечая ее талант и редкую эрудицию.

«Она была для своих учеников не просто преподавателем, но и дорогим, близким человеком. Помогала людям начать жить полной жизнью, была очень отзывчивым, душевным человеком и великолепным профессионалом. Это большая потеря для всех выпускников Школы, для нашего сообщества и всех, кто знал Елену. Вечная память», — подчеркивают ученики Елены Алексеевны в социальных сетях.

Прощание, как сообщают в социальных сетях коллеги Елены Соловьевой состоится 7 августа в Москве.

Instagram @strakhovonelove

Отметим, что в текущем году Даниил похоронил и отца Александра Страхова. В январе 2021-го родитель актера умер на 72-м году жизни в Соединенных Штатах, где прожил более 30 лет. Известно, что Александр Борисович долго болел. Однако старания врачей оказались безрезультатными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге похоронили звезду «Морских дьяволов» Анатолия Рудакова.