Екатерина Климова залезла на стол и исполнила страстный танец с стаканом в руке

Российская актриса Екатерина Климова старается не привлекать к себе внимание прессы с помощью откровенных фото и не устраивать скандалы. Однако недавняя публикация артистки в Instagram заставила усомниться в ее скромности. Звезда отечественного кинематографа в кадре устроила страстные танцы на столе в одном из столичных ресторанов.

На скандальном ролике видно, как знаменитая актриса забирается на стол со свечами и белой посудой, демонстрируя близким людям соблазнительные движения в открытом наряде. При этом в руках Климова держит стакан, намекая, вероятно, на алкогольный напиток.

Поклонники неоднозначно отреагировали на смелый поступок звезды фильма «Мы из будущее». Некоторые фанаты посчитали, что многодетная Екатерина Климова повела себя «непристойно». Другие пользователи сети отметили, что во время танца 43-летняя знаменитость выглядела очень счастливой.

«Выставлять напоказ пьяный приход публичному человеку считаю неправильным. Не ожидал от нее»;

«Надо уметь расслабляться, когда, если не сейчас, делать то, что хочется»

«Утром проснувшись, удалит», — писали они.

Надо сказать, что последний комментатор оказался прав. Днем компрометирующий ролик исчез из личного микроблога актрисы, однако пользователи успели его сохранить и распространить в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Климова показала свои стройные ноги в тапочках за 57 тысяч рублей.