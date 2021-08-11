Приехавшие в Египет российские туристы столкнулись со строгими мерами безопаности

Радушие и подчеркнуто строгие меры безопасности — вот впечатления российских туристов после первых суток на египетских курортах. Шарм-Эль-Шейх и Хургада стали принимать борты из Москвы после шести лет запрета на полеты из-за теракта на борту лайнера.

Сейчас всюду рамки, блок-посты, полиция досматривает с металлоискателями даже экскурсионные автобусы. Корреспондент МИЦ «Известия» Ксения Солдатова передает из Египта.

Весь Шарм-эль-Шейх окружен вот такой бетонной стеной, ее протяженность 26 километров. Через каждые 50 метров установлены камеры слежения. Попасть внутрь можно только через один из четырех пунктов пропуска. И пускают только тех, у кого есть разрешение на работу или недвижимость здесь.

И, конечно, туристов — потому что практически любая работа и недвижимость здесь связана с туристическим бизнесом. Стеной окружена вся курортная зона с отелями и старым городом, где базар. Но отдыхающим никаких специальных разрешений для похода за стену не нужно. Возят и отельные такси, и экскурсионные автобусы. Снимать пункты пропуска строго запрещено. Там досматривают автомобили и вещи. Пункты досмотра сейчас и в каждой гостинице. Внутрь — только через рамки металлодетектора, сумки прокатывают на ленте. Заодно на входе измеряют температуру. Если есть подозрительные симптомы, заселяют не в номер, а в карантин. Нам показывают это отдельное помещение. Сейчас больных там нет, но внутрь все равно не пускают.

«У нас есть группа быстрого реагирования, если кому-то стало нехорошо, можно позвонить на ресепшен», — рассказывает менеджер по работе с гостями Леся Ваколюк.

В этой гостинице 864 номера, и только в шести из них сейчас живут русские туристы. Москвич Сергей первого прямого рейса из России не дождался. Прилетел пять дней назад от подруги из Минска, уже обгорел.

После трагедии в 2015-м, а затем и пандемии, когда россияне летать сюда почти перестали, на курортах разорились 80% отелей. Зазывать начали больше украинцев, казахстанцев, два прямых рейса в неделю прилетает из Таджикистана. Но заполнить брешь так и не удалось. В 2019 году в Шарм-эль-Шейхе работали 30 тысяч человек, сейчас, — в два раза меньше.

«В Египте действует особая государственная программа. Когда сотрудника увольняют, государство продолжает платить ему 25% от его зарплаты. Так мы сохраняем кадры. Ведь туристы вернутся!» — говорит гендиректор сети отелей в Шарм-эль-шейх Ахмед Фараг.

Чтобы это произошло как можно быстрее, в Египте уже привили всех работников гостиниц, таксистов, продавцов на рынках. А тех, кто вакцинирован нашим «Спутником V», в страну пускают свободно.