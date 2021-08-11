Женское тело без головы и сердца нашли в ванной московской квартиры

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 1 038

По факту обнаружения расчлененного тела возбуждено уголовное дело. Известно, что голова женщины была найдена в пакете.

Женское тело без головы и сердца нашли в ванной московской квартиры

Фото: depositphotos / Syda_Productions

Останки зарезанной женщины без головы и сердца нашли на западе Москвы. Труп был обнаружен после того, как под окнами возле дома было найдено тело 35-летнего мужчины.

По словам очевидцев, мужчина свел счеты с жизнью вечером во вторник, 10 августа. На место ЧП свидетели незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие на вызов представители правоохранительных органов обнаружили на теле погибшего множество ножевых ранений.

Для выяснений обстоятельств случившегося полицейские поднялись в квартиру, где проживал мужчина. Там они обнаружили изрезанное тело женщины с отчлененной от туловища головой и вырезанным сердцем. Труп 41-летней уроженки Кемеровской области лежал в ванной комнате. Голова была рядом — упакованная в пакет.

5-tv.ru

По факту обнаружения расчлененного тела 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако следствию еще предстоит выяснить, кто причастен к смерти уроженки Кемеровской области и почему у предполагаемого убийцы на теле имеются ножевые ранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, жестокое убийство и надругательство над телом 23-летней девушки расследуют в Самаре.

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