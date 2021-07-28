Из тела достали швабру и бутылку: в Самаре зверски убили 23-летнюю девушку

Жестокое убийство и надругательство над телом 23-летней девушки расследуют в Самаре. По подозрению в совершении зверского преступления задержан ее 45-летний отец. По словам источника, знакомого с ситуацией, на голове погибшей правоохранители обнаружили множественные рассечения, на теле — гематомы. Из растерзанной девушки достали швабру и бутылку.

О найденном в квартире трупе полицейским сообщили 23 июля. Жильцы дома предположили, что в районе появился опасный маньяк, однако вскоре стало известно о задержании подозреваемого — им оказался отец девушки. Информатор сайта KP.RU рассказал, что у мужчины уже есть судимость за причинение вреда здоровью средней тяжести. Кроме того, у него были напряженные отношения с дочерью. Источник полагает, что причиной зверской расправы могла стать очередная ссора.

Подозреваемый живет от наследницы отдельно, трудится разнорабочим на одном из самарских предприятий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», мужчина заключен под стражу. В качестве улик с места преступления изъяты предметы, которыми пытали погибшую, ее паспорт и зачетная книжка. Причина конфликта, который мог привести к убийству, а также все обстоятельства инцидента, выясняют правоохранители.

Ранее 5-tv.ru разбирался в деталях загадочного убийства жены и сына адмирала ВМФ в Санкт-Петербурге. Их изрезанные тела около недели разлагались в квартире. Сам военный моряк в запасе погиб примерно в то же время, что и его родственники, упав под поезд. В кармане мертвого адмирала был обнаружен кухонный нож.