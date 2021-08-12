Королевство кривых зеркал: как обойти «ловушки» примерочных при покупке одежды

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 3 381

Продавцы делают все, чтобы соблазнить вас на порой неподходящую покупку. Разберем самые частые уловки магазинов и способы их избежать.

Фото, видео: depositphotos / Demian; 5-tv.ru

Со всеми случалось такое, что после покупки почти безупречно сидящей в магазине вещи, наступает полное разочарование от своего образа. Это связано с так называемыми «ловушками» примерочных. Как не попадаться в них и избежать лишних трат, 5-tv.ru рассказал стилист и фотопродюсер Руслан Громов.

Создать у человека впечатление, что вещь ему очень идет, помогает удачное освещение. Рассеянный свет делает человека привлекательнее, а вот прямой и резкий, наоборот, показывает все недостатки.

«Теплый мягкий рассеянный свет очень выгодно подчеркнет силуэт, а также подсветит одежду», — объяснил Громов..

Depositphotos / Julenochek

Трюки с установленными в примерочных «волшебными» зеркалами делают из полноватой стройную, из «дюймовочки» — длинноногую модель.

«Королевство кривых зеркал, не иначе!», — восклицает модный стилист.

Чтобы не попасться на удочку предприимчивых торговцев, фотопродюсер Громов дает ценные советы.

«Перед тем как купить вещь, попросите кого-нибудь сфотографировать вас на телефон. Фотографии передают более правдивую картинку», — поделился он.

Depositphotos / Kzenon

Еще один совет: воспользоваться домашним шопингом и заказать одежду в интернет-магазине. Если после примерки в реальных условиях она не подойдет, ее можно будет тут же вернуть курьеру.

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