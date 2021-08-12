Екатерина Климова сфотографировалась в купальнике на руках у 14-летнего сына

Актриса Екатерина Климова отдыхает крайне редко: у дивы большая семья — мысли о работе ее не оставляют. Кино, театр — все время много проектов. Если уж и выдается время на передышку, то банальному «полежать на диване» звезда предпочитает активный отдых.

В конце лета Климова решила побаловать себя походом в спортивный комплекс. В Instagram она выложила забавные снимки, где плещется в бассейне. На одном из кадров можно заметить, что звезду держит на руках какой-то обаятельный молодой человек. Но это не новый кавалер Екатерины, а всего лишь сын — вот такой красавец вырос!

«Просто оставлю это здесь», — подписала фото в обнимку с наследником Климова.

Если пролистать ленту публикаций актрисы, становится понятно, что развлекалась в бассейне она не только со старшим сыном, но и с младшим наследником, а также юной дочкой. Компания соревновалась в заплывах и каталась на SUP-борде.

Instagram @klimovagram

Поклонники оставили к снимкам массу восторженных комментариев. Многие признались, что в начале не признали в высоком и статном молодом человеке сына Екатерины. Они думали, что актрису «носит на руках» новый кавалер.

«Ох, как быстро растут детишки! А когда-то было наоборот!»

«Шикарный парень… Очень красивый!»

«Какое счастье, что такой золотой сын есть у вас, Катенька!» — писали юзеры.

«Дни.ру» напоминают, что Екатерина Климова была замужем трижды. Но ни с одним ухажером крепкую семью звезда не смогла построить. От первого кавалера — ювелира Ильи Хорошилова — дива родила дочь Елизавету. В союзе с актером Игорем Петренко у актрисы появились сыновья Матвей и Корней. В браке с актером Гелой Месхи знаменитость родила дочь Изабеллу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Екатерине Климовой не везет на «личном фронте».