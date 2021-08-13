Российская певица Надежда Кадышева не на шутку напугала фанатов недавним снимком с постаревшем лицом. Некоторые пользователи сети даже назвали внешний вид знаменитости болезненным. С ухудшением здоровья артистки фанаты также связывали ее внезапное исчезновение с радаров светской жизни. Однако не так давно сын Надежды Никитичны опроверг слухи о ее плохом самочувствии, сказав, что концертная деятельность звездной родительницы снизилась из-за пандемии.

Меж тем поклонники обращают внимание на всю информацию, посвященную любимой артистке, и обсуждают распространившийся в сети снимок, датированный 2016 годом. На нем Надежда Кадышева предстала в непривычном образе — с прямыми и гладко уложенными волосами.

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Вероятно, исполнительница готовилась к новогоднему выступлению. На фотографии звезда смотрится в зеркало и поправляет рукой светлые волосы, чтобы надеть свой знаменитый объемный парик и тем самым завершить образ перед выходом на сцену.

Отметим, на редком кадре солистка ансамбля «Золотое кольцо» выглядит невероятно счастливой. Однако, как рассказывает сайт KP.RU, на долю артистки выпало немало трагедий и испытаний. Три года назад певица перенесла сердечный приступ, также у нее неоднократно подозревали рак груди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пластический хирург оценил стоимость нового лица Надежды Кадышевой.