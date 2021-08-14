Отекший Александр Балуев впервые вышел в свет после COVID-19

Актер Александр Балуев предстал перед фанатами не в самой лучшей форме. На фото, опубликованном супругой артиста Глеба Матвейчука Еленой Глазковой, он выглядит уставшим, отяжелевшим, будто отекшим. Виной всему, полагают поклонники, перенесенный ранее коронавирус.

Коварная инфекция не обошла стороной Балуева, как и многих его коллег. Несмотря на легкое течение недуга, актер предпочел пройти обследование в больнице. В клинике в Коммунарке у 62-летнего звездного пациента выявили поражение 5% легких, медики решили последить за его состоянием. Сознательный артист, который, кроме прочего, в группе риска по COVID-19, не стал спорить.

В конце июля стало известно, что Балуев дома и чувствует себя отлично — болезнь миновала. Недавно он появился на дне рождения сына Глеба Матвейчука. Актер сфотографировался с годовалым малышом.

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Поклонники порадовались за его возвращение к светской жизни, но заметили, что выглядит кумир не вполне здоровым. Стоит отметить, в 2019 году артист перенес хирургическое вмешательство, но причины тому он сохранил в тайне.

Сам Балуев о личной жизни с журналистами не говорит. Уже несколько месяцев он редко бывает на публике, не дает интервью. Если и соглашается ответить вопрос, то только по поводу новых карьерных проектов и премьер, пишет Starhit.ru. К слову, в этом году на экраны выйдут сериалы с его участием «Собор», «Елизавета» и «Дама с собачкой».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимира Стеклова выписали из больницы после перенесенного COVID-19.