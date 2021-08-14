Очевидцы сняли на видео момент падения пожарного самолета в Турции

Момент падения пожарного самолета в Турции попал на видео. Очевидцы публикуют кадры в сети. На них видно, как воздушное судно приближается, а после скрывается в горах, спустя несколько секунд над возвышенностями поднимается черный густой дым.

Подлинность записи пока не подтверждена.

На борту воздушного судна, по уточненной информации, находились восемь человек. Судьба экипажа воздушного судна неизвестна. Авиакатастрофа произошла в субботу, 14 августа. Согласно имеющейся информации, борт разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. В управлении лесного хозяйства Турции отмечают, что потерпевший крушение в Турции самолет Бе-200 был арендован у России. Информация уточняется.