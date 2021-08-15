Легенда российской морской авиации и звезда «Форсажа» погиб при крушении Бе-200

Легендарный летчик морской авиации, звезда российского документального фильма «Форсаж. Возвращение» Евгений Кузнецов погиб в Турции, находясь на борту разбившегося самолета Бе-200. Об этом сообщила главный режиссер дирекции документального кино «Первого канала», создательница фильма Наталья Гугуева.

«Да, он погиб. Это подтвердили и его родные», — цитирует ее ТАСС.

По информации из открытых источников, командир воздушного судна Евгений Кузнецов был главным по испытаниям самолетов-амфибий Бе-200. Весной он провел цикл полетов в условиях Арктики с посадкой на Землю Франца-Иосифа.

Также известно, что в июле 2020 года полковник Кузнецов был участником Главного военно-морского парада в Петербурге. Под его управлением новейший поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200 впервые пролетел над городом. Самолет носил имя гвардии лейтенанта Александра Мамкина, который в апреле 1944 года на самолете Р-5 ценой своей жизни спас 90 маленьких детей Полоцкого детдома с оккупированной врагом территории.

«Если не ошибаюсь, в последнее время он был замначальника центра в Ейске. Палубный летчик. Это легенда, я его знал еще молодым. Я уволился, а он стал командиром полка. Это легенда, очень хороший летчик», — говорит заслуженный военный летчик РФ Геннадий Бакулин.

В 2016 году на экраны вышел российский документальный фильм «Форсаж. Возвращение». Евгений Кузнецов стал его главным героем. Лента рассказывает о военных летчиках, которым пришлось сделать непростой выбор после распада СССР и отхода их полка вместе с Крымом Украине: принять второй раз присягу новой стране или уйти с родного аэродрома на север, оставив квартиры и даже семью.

Пилот оказался на Северном флоте в 1992 году, после того как вместе с 16 летчиками Центра подготовки Саки решил направить свои знания и профессионализм на дальнейшее развитие российской школы палубной авиации.

По имеющимся данным, Евгений Кузнецов в 1987 году окончил Борисоглебское высшее военное авиационное училище летчиков имени Чкалова, после чего прибыл по распределению на Тихоокеанский флот. В дальнейшем легендарный летчик Тимур Апакидзе предложил Кузнецову перевестись в корабельный истребительный полк, базировавшийся в Саки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пожарный самолет Бе-200 российских военных потерпел крушение в Турции при заходе на посадку 14 августа. На борту воздушного судна находились восемь человек. По предварительной информации, выживших среди них нет.