Степанов день: что можно и категорически нельзя делать 15 августа
Не печальтесь, если день будет дождливым и скверным: то, как вы его проведете, предопределит ближайшее будущее.
Фото: Azbyka.ru
Издревле 15 августа считается праздничным днем. Православные христиане традиционно поминают святого Стефана Первомученика. Отсюда и незатейливое название — Степанов (Стефанов) день.
Историки и священники рассказывают, что Стефан происходил из еврейской династии. Он и еще шесть его единоверцев были диаконами, чья миссия заключалась в поддержании порядка. На этом посту святой проповедовал слово Божие в Иерусалиме. Правда, недолго. Неверующие стали жаловаться на «неугодного». Не дождавшись вынесения судебного вердикта по делу Первомученика, озверевшая толпа забила его до смерти камнями.
По поверьям, дети, рожденные в Степанов (Стефанов) день, будет очень счастливы. Они вырастают щедрыми, честными, добрыми и благородными людьми.
Что нельзя делать 15 августа
Предки верили, что скандалы и ссоры в этот день сулят беду. Лучше воздержаться от выяснения отношений и не ввязываться в странные авантюры.
Строго-настрого запрещалось трудиться 15 августа, а также бурно веселиться. Атмосфера дома должна быть спокойной.
Переедать и заниматься тяжелым спортом в этот день тоже не стоит. Иначе появятся проблемы со здоровьем.
Запрещается в Степанов день давать деньги в долг и брать что-то ценное у чужих людей. В противном случае не обойдется без серьезных финансовых потерь, пишет «Утро.ру».
Что можно делать в Степанов день
Издревле верили, что 15 августа следует больше внимания уделять животным. Особенно лошадям. Стефана считали их покровителем.
Сегодня следует сходить в поле, набрать мяты, ромашек, пижмы, клевера, божьих слез и сплести «Степанов венок». Когда в дом приходила беда, предки отрывали кусочек природного украшения и заваривали в чай — так прогоняли хворь и несчастья.
Важно вечером собрать всю семью за вкусным ужином и обсудить насущные вопросы. Единение и умиротворение — вот что главное.
Народные приметы
- Если с утра идет дождь — плохая погода будет ближайший месяц;
- Если ветер дует с северо-востока — будут перебои с зерном;
- Если черная кошка перешла дорогу — грядут приятные перемены;
- Сны в ночь на 15 августа считаются вещими. Однако они запоминаются редко.
Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 16 по 22 августа.
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