Олег Майами признался в любви несвободной падчерице Стаса Михайлова

Певец Олег Кривиков, более известный по псевдониму Олег Майами, признался, что влюбился не на шутку. Покорила сердце 30-летнего артиста скромная блондинка по имени Ева. И она… несвободна.

В Instagram музыкант выложил несколько трогательных фото и видео с девушкой. Он одаривает ее комплиментами, нежно обнимает, целует. Юная особа в общем-то не сопротивляется, но и не отвечает ухажеру взаимностью. Майами рассказал, что она давно влюблена в другого мужчину.

URA.RU отмечает, что «избранница» Олега - непростая леди. Ее фамилия Канчельскис, она приходится падчерицей заслуженному артисту РФ Стасу Михайлову. Красавица Ева действительно завидная невеста. Мало того, что у нее богатое приданное, так еще и прекрасное образование — девушка обучается в Королевском колледже Лондона.

«Я влюбился. Парам-парам-пам», — описал в нескольких словах печальную ситуацию Майами.

Instagram @miamioleg_official

По официальной информации, Ева Канчельскис встречается с бывшим солистом группы MBAND, казахским певцом корейского происхождения Анатолием Цоем. Артист снял ее в своем клипе на песню «Одеяльная». Глядя на нежные кадры, сомневаться в его чувствах к падчерице Михайлова не приходится.

Поклонники поддерживают Олега Майами, как могут. Многие дают жизненные советы.

«Парень не шкаф. Подвинется!»

«Эх, Олежа. Ничего. Найдешь себе другую»,

«Только не расстраивайся. Будь чуть настойчивее. Может, ответит взаимностью?»

«Не разрушай счастливые отношения!» — пишут юзеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Майами официально подтвердил расставание с бизнесвумен Айзой Анохиной.