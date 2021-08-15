Израиль и Польша устроили дипломатический скандал из-за имущества евреев

|
Игорь Рязов
1 081

Власти еврейского государства отозвали своего посла из Варшавы из-за возмутившего израильтян, но необходимого польским властям закона.

Израиль и Польша устроили дипломатический скандал из-за имущества евреев

Фото: Depositphotos / wjarek

Израиль и Польша устроили дипломатический скандал из-за нового закона о реституции. Власти еврейского государства отозвали своего посла из Варшавы для немедленных консультаций. Об этом сообщил глава израильского МИД Яир Лапид.

«Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу», — сказал Лапид.

Вдобавок внешнеполитическое ведомство Израиля порекомендовало послу Польши в Тель-Авиве продолжить отпуск на родине и в это время «объяснить полякам, что значит Холокост для граждан Израиля».

Польский закон о реституции

Причиной скандала стали поправки в Административный кодекс Польши, принятые сеймом и подписанные президентом Анджеем Дудой. Согласно им, человек лишается права оспорить какое-либо административное решение властей республики, если с момента его вынесения прошло 30 лет. В Израиле указали, что этот закон лишает уцелевших во время Холокоста евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию.

Президент Польши отверг обвинения в том, что закон направлен на ущемление имущественных прав евреев. Анджей Дуда назвал Польшу «хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев» и призвал не «инструментализировать» попытку массового уничтожения целой нации в угоду современной политике. Подписание закона польский лидер объяснил необходимость покончить с «эпохой правового хаоса» и «реприватизационных мафий» в стране.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.47
-0.10 86.22
-0.13
Им точно повезет: ТОП-5 перспективных бизнесменов по знаку зодиака

Последние новости

14:37
Умер один из лучших бомбардиров в истории футбола Герд Мюллер
14:36
ТОП-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
14:25
Из кочегара — в легенду рока: как стал звездой и почему ушел от жены Виктор Цой
13:58
В Афганистане заявили, что президент страны ушел в отставку
13:57
Переполненная маршрутка вылетела на тротуар и сбила пешеходов в Ставрополе
13:47
Тело четвертого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Сейчас читают

Чемпионат Англии, чемпионат Испании, чемпионат Франции, чемпионат Германии, результаты матчей 14…
Юрист поделился запретными фразами при разговоре с мошенниками
Пропавшую после поездки в такси нижегородскую школьницу нашли мертвой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 августа
Дочь Легкоступовой нашла способ подарить матери вторую жизнь: «Боль не прошла»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака