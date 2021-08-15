Израиль и Польша устроили дипломатический скандал из-за имущества евреев

Израиль и Польша устроили дипломатический скандал из-за нового закона о реституции. Власти еврейского государства отозвали своего посла из Варшавы для немедленных консультаций. Об этом сообщил глава израильского МИД Яир Лапид.

«Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу», — сказал Лапид.

Вдобавок внешнеполитическое ведомство Израиля порекомендовало послу Польши в Тель-Авиве продолжить отпуск на родине и в это время «объяснить полякам, что значит Холокост для граждан Израиля».

Польский закон о реституции

Причиной скандала стали поправки в Административный кодекс Польши, принятые сеймом и подписанные президентом Анджеем Дудой. Согласно им, человек лишается права оспорить какое-либо административное решение властей республики, если с момента его вынесения прошло 30 лет. В Израиле указали, что этот закон лишает уцелевших во время Холокоста евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию.

Президент Польши отверг обвинения в том, что закон направлен на ущемление имущественных прав евреев. Анджей Дуда назвал Польшу «хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев» и призвал не «инструментализировать» попытку массового уничтожения целой нации в угоду современной политике. Подписание закона польский лидер объяснил необходимость покончить с «эпохой правового хаоса» и «реприватизационных мафий» в стране.