Знаменитая актриса родила сына женатому Ярославу Бойко

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Виктория Андреева
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О внебрачном ребенке известный актер не знал несколько лет. Знакомство с наследником произошло случайно. Оба были счастливы.

Знаменитая актриса родила сына женатому Ярославу Бойко

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev

Народная артистка России Евгения Добровольская призналась, что родным отцом ее младшего сына является актер Ярослав Бойко. Роман звезд был мимолетным. Когда актриса забеременела, коллега по цеху был женат и не планировал уходить из семьи.

Тайна за семью печатями

Добровольская и Бойко познакомились на съемочной площадке художественного фильма «Подозрение» ровно 20 лет назад. Страсть вспыхнула между ними мгновенно! Актриса понимала, что любимый несвободен, потому не строила иллюзий. «Интересного положения» она, конечно, тоже не ждала. Но делать аборт не стала.

«Всегда хотела иметь много детей. Все мои дети — желанные», — неоднократно подчеркивала Евгения.

Маленький Ян был ее третьим ребенком. О беременности дива никому не говорила до последнего, пока живот было возможно спрятать. Не делилась новостью актриса даже с родителями. О скором прибавлении они узнали из СМИ: увидели, как Добровольская с сильно изменившейся фигурой стоит на сцене и получает очередную награду.

«Это было для них шоком. А мне просто не хотелось расстраивать родных. Я решила, что потом, когда они уже смогут взять внука на руки, поймут меня правильно», — объяснила ситуацию актриса в интервью для «Каравана историй».

После рождения малыша друзья помогли Евгении Добровольской купить просторную квартиру. Звезда радовалась, что не замужем — никто не будет мешать воспитывать наследника. Ян познакомился с родным папой только спустя несколько лет.

«Они с Яном познакомились сами, но я рада, так и должно быть, все хорошо», — заключила звезда.

globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Всего у Добровольской четверо детей. Первенец Степан появился в 1986 году. Его отец — актер Вячеслав Баранов. От актера Михаила Ефремова Евгения родила сына Николая. Дочка Анастасия появилась на свет, когда актриса была замужем за кинооператором Дмитрием Мананниковым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Евгении Добровольской пришлось пережить в браке с Михаилом Ефремовым.

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