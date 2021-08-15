Ягудин подтвердил рождение сына у Авербуха и Арзамасовой: «Пищим от счастья!»

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Оксана Тарасова
Эксклюзив 1 969

Фигурист, для которого новоиспеченный папа — и друг, и начальник, рассказал, как чувствует себя пополнившаяся малышом звездная семья.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova; 5-tv.ru

Титулованный фигурист и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поздравил шефа и друга Илью Авербуха и его супругу Елизавету Арзамасову с пополнением в семье. Накануне стало известно, что знаменитости стали родителями. По словам спортсмена, молодая мама чувствует себя хорошо и преисполнена радостью.

«Поздравляю нашего непосредственного начальника Илью Авербуха и актрису театра и кино Лизу Арзамасову с рождением сына! Все чувствуют себя прекрасно… Хоть я и начинал свой спич со слова „начальник“, как человек, для которого Илья прежде всего личность и друг, желаю и Лизе, и Илье просто человеческого счастья, гармонии и конечно же, в виду того, что происходит вообще в мире сейчас, наикрепчайшего здоровья. Все на данный момент прекрасно. Все здоровы, все счастливы, пищим просто от счастья!» — сообщил Ягудин.

Звезда сериала «Папины дочки» и постановщик ледовых шоу поженились в декабре прошлого года. О новом статусе пары публика узнала только после церемонии в ЗАГСе — о радостном событии они рассказали в социальных сетях. Об интересном положении 26-летней Арзамасовой стало известно в апреле 2021-го. Для нее это первый ребенок, а для 47-летнего Ильи Авербуха — второй. Старшему наследнику от первого брака с Ириной Лобачевой Мартину уже 16 лет.

Юноша быстро подружился с новой женой отца. Никого из членов семьи селебрити не смущает разница в возрасте между Авербухом и Арзамасовой в 21 год. Они с удовольствием проводят время и путешествуют вместе. Недавно Мартин даже перебрался к папе и мачехе на постоянное проживание.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал историю любви Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха.

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