Экс-супруг Чеховой впервые опубликовал фото с новой семьей

Бывший муж телеведущей Анфисы Чеховой актер Гурам Баблишвили впервые опубликовал фото со своей новой женой Юлией и их сыном Персеем. Снимок сделан на родине 40-летнего актера в Грузии, где семья сейчас путешествует.

«Наконец мы добрались до Грузии. Познакомьтесь, наш сын — Персей. Первый раз у себя на родине и уже наполнил легкие чистым воздухом. Ему здесь комфортно и аппетитно, что не удивительно. Надо дать на пробу домашнее вино», — весело прокомментировал фото Баблишвили.

Instagram @gurambablishvili

Подписчики в комментариях восхищаются красотой семьи и гадают, на кого из родителей больше похож маленький Персей. Оценила фото с ребенком бывшего мужа и Чехова.

«Какой вкусняшка! Сладкий персик», — написала телеведущая, продемонстрировав, что у них с экс-супругом хорошие отношения.

У Баблишвили и Чеховой растет общий сын Соломон, которому сейчас восемь лет. Несмотря на развод, звездные родители стараются, чтобы мальчику было максимально комфортно: Соломон живет с мамой, но отец принимает активное участие в его воспитании, часто возит старшего сына в Грузию, к бабушке и дедушке.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, экс-супруг телеведущей Анфисы Чеховой актер Гурам Баблишвили женился на 26-летней актрисе и блогере Юлии Томилиной, которая младше него на 13 лет. Поклонники отметили, что новая избранница актера очень похожа на Чехову: у нее такая же яркая внешность, большая грудь и аппетитные бедра. В мае у пары родился мальчик, названный Персеем.