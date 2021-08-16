Олимпийский чемпион научил собаку «профессиональному плаванию»
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Коллеги хозяина лабрадора отмечают, что Джейн может дать фору любому пловцу.
Фото, видео: Instagram @caelebdressel; 5-tv.ru
В США звездой соцсетей стала собака, которая научилась плавать как профессиональный спортсмен. И все благодаря своему хозяину — олимпийскому чемпиону.
На кадрах видно, как лабрадор прыгает в бассейн с тумбы и старается догнать своего хозяина. При этом Джейн подбадривает себя громким лаем.
Собачий заплыв длился всего 25 секунд. Но многие пловцы-профессионалы отметили, что на старте собака может дать фору любому спортсмену.
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