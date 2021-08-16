Обнародовано видео последних минут жизни мэра Кривого Рога
Главу украинского города Константина Павлова наши мертвым в его доме.
Фото, видео: Facebook @Konstantin.Pavlov.main; Соцсети
Видео с камер наблюдения, которые, предположительно, сняли последние минуты жизни мэра украинского города Кривой Рог Константина Павлова, опубликовано в сети. По данным Vesti.ua, его содержание и подлинность проверят сотрудники МВД.
Как рассказал изданию источник, тело градоначальника обнаружил некий Николай Демишев, он и вызвал полицию. Стражи порядка утверждают, что, судя по ролику, Павлов был в подавленном состоянии и на протяжении трех минут смотрел в экран своего смартфона. В руках у Павлова также был замечен карабин. Сам момент гибели на видео не попал.
Как писал 5-tv.ru ранее, по факту смерти Константина Павлова Следственный комитет Украины возбудил уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Соратники мэра по партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» исключают версию суицида. Они считают, что Павлова убили конкуренты по политической борьбе, в частности действующие власти.
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