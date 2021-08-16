«Включается рептильный мозг»: почему люди снова и снова ведутся на удочки мошенников

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 404

Эксперт в области поведения человека рассказала 5-tv.ru, кто входит в круг наиболее уязвимых для аферистов «жертв».

Фото, видео: Depositphotos / lnur_; 5-tv.ru

Уж сколько раз твердили миру, что ложь гнусна, вредна: но только все не впрок. И в мозге лжец всегда отыщет уголок, - перефразированные слова баснописца Крылова как нельзя точно характеризуют механизм обмана. Эксперт Светлана Пешенькова объяснила в беседе с 5-tv.ru, как мошенники умудряются "разводить" своих жертв по одним и тем же схемам. 

И молодые, и пожилые с одинаковым успехом, несмотря на многочисленные предупреждения, продолжают терять свои деньги. Мошенники — отличные психологи, они действуют по всем фронтам. Быстро и легко убедить чужих людей, что им нужно расстаться с накоплениями — дело отработанное. Отработанное преступниками на наших же инстинктах. От примитивного поведения нам никуда не деться, более того, их главное предназначение — уберечь нас от грозящей опасности. Как сделать так, чтобы заложенное природой оружие нашего самосохранения не сработало против нас самих? Специалист советует в первую очередь обратить внимание на свой социальный статус и уровень доверия к окружающим.

«Гораздо меньше людей готовы отдавать свои деньги в руки мошенникам, когда у них есть семья или близкое окружение, которое является опорой, поддержкой», — объяснила Светлана Пешенькова.

Цель мошенника в таком случае — «сбить» вас с этой комфортной точки опоры. Элементарный пример — запугать вас проблемами (аварией, болезнью, арестом и т. д.) кого-то близких и дорогих вам людей. И тут мишенью становится часть мозга, отвечающая за безопасность. Ранее дремлющий, глубинный отдел серого вещества начинает вести себя на уровне динозавра.

Depositphotos / emielcia

«Включается рептильный мозг, который блокирует включение рациональной части нашей (личности — Прим.ред.). Это животный уровень», — раскрыла секрет механизма эксперт.

Справиться с этим и не «просесть» по финансам помогут вам близкие контакты. Пенсионеру важно быть социально окруженным, иметь свой круг общения, состоящий из родных или дружелюбных соседей, друзей. Чтобы мошенник не мог легко вывести вас из уравновешенного эмоционального состояния, учитесь управлять стрессом, чтобы в момент его пика, например, звонка мошенника, мастерски его отключать и…

«Включить к себе такой рациональный критический взгляд», — отметила Светлана Пешенькова.

Эксперт поделилась простым рецептом, как не дать мошенникам застать себя врасплох.

«В целом следите за своим уровнем комфорта и стресса, чтобы в течение недели были такие мероприятия, как массажи, медитации по расслаблению. Чтобы вы успели выдержать эту паузу между стрессом и о принятом решении о переводе денег и сохранить свои финансы», — резюмировала специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, как распространяется новый вид мошенничества под видом вакцинации

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