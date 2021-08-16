Арзамасова показала первое фото из больничной палаты после родов

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Карина Бернтгольц
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Звезда «Папиных дочек» призналась, что вместе с малышом чувствует себя замечательно.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Российская актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram первое фото из больничной палаты, сделанное после родов. Накануне звезда «Папиных дочек» подарила мужу Илье Авербуху сына. В подписи к посту знаменитость сообщила поклонникам, что чувствует себя чудесно.

«14 августа в Медовый Спас. Малыш весом 3800 и ростом 53 см. Про имя еще немного подумаем. Мы с малышом еще в клинике. Чувствуем себя замечательно!» — написала Арзамасова и поблагодарила подписчиков за поддержку.

Instagram @liza_arzamasova

Фанаты были рады, что их кумир вышла на связь и продолжили ее осыпать поздравлениями.

«Храни Господь Вашу семью!»

«Красивая какая! Лизонька, счастья вам! Пусть сыночек будет счастливым и здоровым!»

«Поздравляю. Это большое чудо, огромная ответственность и бесконечное счастье», — писали воодушевленные юзеры.

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