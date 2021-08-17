Мадонна отметила 63-й день рождения вместе с 27-летним бойфрендом

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Оксана Тарасова
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На видео с празднования поп-звезда усиленно облизывала рожок с мороженым, подключая к процессу гостей вечеринки и даже своих детей.

Фото, видео: Instagram @madonna

Легендарная Мадонна отметила свой 63-й день рождения в неизменно экстравагантном и провокационном стиле. Она собрала всех своих шестерых детей и 27-летнего бойфренда (он на три года старше дочери своей возлюбленной Лурдес) и устроила вечеринку с мороженым. Не подумайте, что секс-символ поп-сцены просто угостила всех пломбиром — это же так скучно!

Судя по видео, которое артистка опубликовала на своей странице в Instagram, почти все гости праздника попробовали ее мороженое. Многие в этот вечер лизнули рожок Мадонны — избранник Ахламалик Уильямс, друзья и родственники, какие-то посторонние темнокожие юноши, даже разновозрастные наследники.

«Да начнутся игры в честь дня рождения», — многозначительно подписала певица фото с праздника в одном из постов.

У Мадонны (настоящее имя — Мадонна Луиза Чикконе — Прим. ред.) двое биологических детей — 24-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон и 21-летний Рокко Джон Ричи от брака с британским режиссером Гаем Ричи. Четверых она усыновила, это 15-летний Дэвид Банда Мвале Чикконе-Ричи, его ровесница Чифундо Мерси Джеймс Чикконе и восьмилетние близняшки Стелла и Эстер Чикконе.

По видеоотчету поп-звезды трудно понять, чем помимо облизывания рожков она развлекала гостей, но особое внимание досталось все же Ахламалику Уильямсу. Молодой парень в ролике оживленно беседовал с Мадонной, прогуливался с ней за ручку, ну и «поработал» на камеру языком — такие на вечеринке были «сладкие» правила.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Мадонна опубликовала фото, которое немало напугало ее подписчиков в социальных сетях. Известно, что знаменитость в погоне за гладкой молодой кожей изрядно «надула» лицо филлерами. Но на этом снимке она была запечатлена будто бы без щек! Вылитая Ким Кардашьян, воскликнули фанаты!

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