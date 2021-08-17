Опытный образец военного транспортника Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье

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Светлана Шевченко
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Воздушное судно прибыло в Жуковский для участия в международном форуме «Армия-2021».

Опытный образец военного транспортника Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье

Фото: ТАСС / Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС

Тема:
Крушение Ил-112В в Подмосковье

Опытный образец военного транспортника Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По уточненной информации, воздушное судно не проходило летные испытания в Кубинке, а прибыло в Жуковский для участия в международном форуме «Армия-2021». По словам очевидцев, падению предшествовало возгорание двигателя. Информации о пострадавших нет.

По данным 5-tv.ru, предварительной причиной назван отказ двигателя.

Известно, что Ил-112В принадлежал Объединенной Авиастроительной корпорации (ОАК). Управлял им экипаж ПАО «Ил». Куимов, Комаров и Хлудеев На борту находилось три человека.

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