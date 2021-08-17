Момент крушения военного транспортника Ил-112В в Подмосковье попал на видео

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось три человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com / UAC; Вконтакте @igoridze_97

Тема:
Крушение Ил-112В в Подмосковье

Момент крушения военного транспортника Ил-112В в Подмосковье попал на видео. Кадры на которых запечатлено, как воздушное судно загорается в воздухе, а после падает на землю, появились в социальных сетях. На месте авиакатастрофы вспыхнул пожар.

По предварительным данным, на борту самолета находились три человека. Согласно информации источника 5-tv.ru, скорее всего все трое в результате ЧП погибли. 

Среди основных версий крушений рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа. Россте создает комиссию для расследования происшествия. 

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