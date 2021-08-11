Абсурдно, но действенно: психолог подсказала, как воплотить желание в жизнь

Добиться исполнения заветной мечты можно не только загадав желание на Новый год или в День рождения но и прислушавшись к советам психологов. Способ, который раскрыла эксперт Wday.ru Анита Валанде может показаться абсурдным, однако он поможет настроиться на нужную волну.

Техника, предложенная психологом называется «Симорон». Для нее необходимо выполнять необычные ритуалы, визуализируя свои желания.

К примеру, для того чтобы сесть на диету, нужно написать на бумажке слово «Диета» и сесть на нее. После этого процесс похудения начнется с удвоенной энергией, утверждает эксперт. Чтобы выйти замуж, следует на входную дверь прикрепить табличку «Замуж» и выйти через нее. Чтобы привлечь внимание и деньги, можно пришивать пуговицы, думая об удаче и представляя денежный поток. Желающим «раскрутить» бизнес нужно взять связку ключей, наречь ее бизнесом и раскрутить на пальце. А настроиться на погашение кредитов можно гашением соды уксусом.

Подобных примеров исполнения желания, утверждает психолог, довольно много. Главное — это найти именно тот, который подойдет вам или придумать самому.