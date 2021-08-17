Астролог назвала даты в августе, когда лучше не путешествовать на самолете

Астролог Алена Никольская рассказала в беседе 5-tv.ru, что при планировании своих перелетов в августе нужно быть предельно аккуратными. Эксперт напомнила, что последний месяц лет начался с нескольких авиакатастроф. В начале августа разбился самолет на Аляске.

Неделю назад потерпел крушение туристический вертолет на Камчатке, выжить удалось только половине находившимся на борту. Сегодня, 17 августа, в подмосковной Кубинке упал военный самолет. В минувшие выходные разбился пожарный самолет в Турции. По словам Никольской, более одной трети авиакатастроф приходится на период с августа по ноябрь, а это более шести с половиной тысяч смертей.

«Сейчас на небе стоит несколько напряженных аспектов. Во-первых, в течении всего 2021 года происходит конфликт между Ураном и Сатурном. Уран отвечает за небо, а также за любые технические устройства, в том числе вертолеты и самолеты. Также Уран — это планета, которая с легкостью может смешать ваши карты, когда вам кажется, что вы можете все спрогнозировать», — пояснила Никольская.

По словам астролога, Сатурн — это планета, отвечающая за четкость и организацию. Из-за конфликта этих двух планет могут возникнуть ситуации, при которых в самый непредсказуемый момент пойдет все не по плану. Причем на эти обстоятельства могут повлиять не человеческий фактор, а именно технические сбои.

Эксперт отмечает, что в ближайший период времени можно наблюдать звездопад Персеиды. Многие любят смотреть на падающие звезды и загадывать желания. При этом астролог отмечает, что в этом месяце метеорный дождь несет скорее проблемы и негатив.

«Будьте аккуратны в течении всего августа. 24 августа у нас будет особенный аспект, а 22 августа у нас — полнолуние. На протяжении всего августа месяца мы будем чувствовать это напряжение. С одной стороны, глядя на небо мы увидим красивый звездопад, но вместе и со звездопадом могут падать и воздушные суда. Будьте аккуратнее в течении всего августа и отправляться в путешествия можно только после 28 августа», — пояснила собеседница издания.

Астролог отметила, что до конца 2021 году будут еще несколько дат, в которые лучше отказаться от полета. Эксперт отметила, что напряженные моменты мы можем наблюдать в период в октябре с 5 по 8 и с 18 по 21 число. В ноябре лучше воздержаться от полетов с 2 по 5 и с 10 по 13 число. Астролог советует быть аккуратными в период с 12 по 15 декабре и 22 числа последнего месяца этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астролог Алена Никольская составила прогноз на август для всех знаков зодиака.