Депутат из Красноярского края Андрей Закалин погиб на вулкане на Камчатке

Два человека погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Одним из них оказался Андрей Закалин — депутат горсовета Железногорска, кандидат в депутаты Законодательного Собрания. Закалин, по словам одной из участниц его туристической группы Валерии Ваниной, сорвался вниз, разыскивать его отправились два других альпиниста — один из них тоже не устоял на ледяном склоне и погиб.

Закалин, судя по многочисленным записям на его странице в социальной сети в ВКонтакте, с нетерпением ждал отпуска и поездки в Камчатский край. Он делился с подписчиками фотографиями своего путешествия, а также планами. «Камчатка, жди!» — такая запись опубликована в его профиле вместо аватарки.

ВКонтакте @id10334108

Долгожданная поездка, к сожалению, окончилась трагедией. Вместе с зарегистрированной группой из 12 туристов Закалин отправился на покрытый льдами вулкан. Он был опытным альпинистом, но не профессионалом. В составе группы — местные жители с похожим опытом — восхождение на Ключевскую сопку они совершают раз в год. Депутат сорвался на высоте около четырех тысяч метров.

«Сорвался первый Александр, мы сама момент не видели. Возможно, „кошка“ поехала или еще что-то, мы увидели только, как он покатился со склона. Владимир с Андреем решили спуститься, постараться найти его, чтобы понять — там труп или еще что-то можно спасать. Когда они нашли его тело на каком-то обрыве, что-то случилось, мы этого не знаем, нас не было, сорвался Андрей… Владимир спустился к телу Андрея, он какое-то время был жив, но вскоре скончался», — рассказала Ванина.

Владимир остался в одиночестве рядом с погибшими в то время как остальная группа спустилась в лагерь, на высоту три тысячи метров. Сотрудники МЧС долгое время не могли добраться до альпиниста, тот ждал во льдах без еды и воды. Безуспешным оказался вылет к нему вертолета, сообщалось о выходе ему навстречу пешей группы. В итоге, по словам Валерии Ваниной, Владимир, побоявшись последствий холода и голода, выдвинулся в путь, бросив тела погибших, и самостоятельно пришел в лагерь.

ВКонтакте @id10334108

Все участники тургруппы были достаточно опытными, заявила Ванина. По ее мнению, виной трагедии — первой в истории Ключевской сопки — послужила случайность. Большой уклон, обледеневшие горы, даже в специальной обуви, в так называемых «кошках», двигаться было довольно страшно. Сорваться с такого ледника, полагает собеседница 5-tv.ru, мог и альпинист-профессионал.

Андрей Закалин окончил Восточно-Сибирский Институт МВД инженером пожарной безопасности. Курировал не одну большую стройку разработал и утвердил методику испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах. награжден медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени. 5-tv.ru выражает соболезнования родным и близким погибших.

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