Принято считать, что яблоко — один из самых полезных продуктов для организма. Им можно и перекусить, и приготовить десерт. Но даже эти плоды следует есть с осторожностью, чтобы позже не испытывать проблемы с желудком. Диетолог Евгения Рахманова рассказала 5-tv.ru, о чем следует помнить при употреблении яблок.

Сколько яблок можно есть взрослому человеку?

В день можно съесть два больших или три средних яблока. При выборе сорта необходимо обращать внимание на калорийность, потому что разные сорта имеют разное количество калорий. Кроме того, яблоки зависят от условий, в которых они были выращены.

Например, в красном яблоке больше фруктозы, поэтому такие яблоки содержат 47 килокалорий на 100 граммов. Зеленые яблоки менее калорийны: содержат 35 килокалорий на 100 граммов 35. Тем, кто питается диетически, лучше потреблять зеленые яблоки. Они содержат меньшее количество калорий и сахара.

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В яблоках содержатся пектин и клетчатка, которые не способны перевариваться в желудочно-кишечном тракте, и напитываясь влагой, создают дополнительный объем. Это дает долгое ощущение сытости и помогает при соблюдении пищевых ограничений.

Кому не стоит есть яблоки?

Яблоки противопоказаны при гастрите, язве желудка или кишечника. Яблоки натощак, как и другие кислые продукты, могут вызвать вздутие живота, раздражение слизистых, обострение заболеваний из-за большого количества грубой клетчатки. В подобных случаях есть выход: яблоки лучше запекать в духовом шкафу. Так плоды теряют некоторое количество кислот, которые вызывают раздражение, и меньше воздействуют на слизистые покровы пищеварительной системы.

Можно ли диабетикам есть яблоки?

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Разрешается употреблять не больше одного яблока в день. Желательно, чтобы яблоки были именно зеленые, содержали меньшее количество сахара. И несмотря на то, что яблоки — полезный продукт, все нужно в меру. Даже полезный продукт может нанести вред организму, если употреблять его в большом количестве. Чрезмерное употребление яблок может проявиться в виде аллергической реакции.

Можно ли есть шкурку яблока?

В шкурке содержатся полезные вещества — флавоноиды, клетчатка. Поэтому полезно употреблять яблоки в первозданном виде, свежими, если позволяет организм.

Можно ли есть зерна яблок?

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В зернышках содержится дневная норма йода. Их можно спокойно есть и не переживать: они не вредны и помогут восполнить недостаток йода. Но конечно, есть опасная доза: когда за сутки съедают сто размолотых зернышек. Но при том количестве яблок, которые мы употребляем, нам их съесть невозможно.