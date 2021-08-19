Представителей каких знаков зодиака ждут неприятности в сентябре 2021 года

|
Анна Васильева
1 097

Астрологи рассказали, для кого этой осенью начнутся трудные времена.

Представителей каких знаков зодиака ждут неприятности в сентябре 2021 года

Фото: Depositphotos / billiondigital

Осень все ближе и ближе, а значит, скоро первый холодок и желтеющие листья принесут в жизнь и настроение некоторых людей различные, не всегда радостные, изменения. Астрологи назвали четыре знака зодиака, которых в сентябре точно ждут неприятности.

Овен

В начале сентября людям, рожденным под этим знаком, придется очень непросто. Со всеми трудностями получится справиться при помощи харизмы и обаяния. Овнам стоит обратить внимание на сферу финансов. Работящие люди могут добиться в ней особенных успехов.

Лев

Львам в сентябре придется решать много различных вопросов, связанных с домом и бытом. Кто-то затеет грандиозную уборку, другие приступят к сложнейшему ремонту. Трудности, с которыми придется столкнуться в процессе, могут стать хорошим уроком для каждого Льва, который думал, что он не командный игрок.

Дева

Вероятнее всего, сентябрь окунет Дев в осеннюю депрессию и хандру. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо с головой окунуться в бизнес или работу. Это поможет как можно быстрее решить все проблемы, накопившиеся за лето.

Весы

Весам в сентябре придется выбирать между близкими родственниками и друзьями. Представители этого знака потеряли за лето много энергии, а значит, осенью ее на всех не хватит. Важно не принимать поспешных решений и правильно расставлять приоритеты.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.46
-0.02 86.12
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:17
Украинский экономист обвинил Меркель в «краже» газа: «Развели по классике»
10:04
Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет москвички рассказал о ее трудоустройстве после МГУ
9:48
Безруков оправдался за «травлю» Бузовой
9:45
Садальский рассказал о мачехе Варум: «Любаня жарится под солнцем Калифорнии»
9:36
Стена жилого дома начала XX века обрушилась в Тамбове
9:27
Галина Польских о главном мужчине своей жизни: «Он — мое все»

Сейчас читают

Пляжный футбол, чемпионат мира 2021 в Москве: состав участников, расписание матчей, сборная России
Диетолог рассказала об опасности яблок
Москвич вывозил дочь на отдых и там насиловал ее
Детский психолог рассказала о рисках для поступившей в МГУ девочки-вундеркинда
Комбинезон и очки для плавания: Жорина возмутили требования СИЗО для адвокатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака