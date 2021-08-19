Галина Польских о главном мужчине своей жизни: «Он — мое все»

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Егор Измалкин
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Звезда фильма «Я шагаю по Москве» рассказала о семейной беде.

Галина Польских о главном мужчине своей жизни: «Он — мое все»

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Markalova

Актриса Галина Польских рассказала о мужчине, которого она считает самым главным в жизни. По словам артистки, это ее единственный внук Филипп, которого она воспитывала до пяти лет — мать мальчика была вынуждена находиться с мужем-иностранцем за рубежом и не могла взять сына с собой. А когда парню исполнилось 19 лет, он стал калекой, о чем артистка сильно переживала — парень врезался на мотоцикле, который купила ему бабушка, в отбойник.

«Я виню себя в случившемся. Еще тогда друзья его говорили, что колесо барахлит. Ну ничего: главное, что живой! Справимся как-то», — цитирует Польских сайт KP.RU.

Молодой человек, считает она, не потерял вкус к жизни.

«Филипп преодолел эту трагедию, хотя и остался без ног. Получил образование, выучил иностранные языки. Он — мое все», — рассказала знаменитость.

Сейчас ее внук инженер-конструктор, разрабатывает свои протезы для экстремальных видов спорта.

Известно, что Польских была дважды замужем. Первый ее супруг Фаик Гасанов погиб после того, как попал под трамвай в Одессе. Со вторым, режиссером Александром Суриным, брак не просуществовал и года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о проблемах со здоровьем у Галины Польских.

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