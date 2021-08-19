Сергей Шойгу на Т-80 прошел трассу для «Танкового биатлона»

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Виктория Андреева
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Министр обороны России оценил готовность инфраструктуры в Подмосковье к «Армейским международным играм — 2021».

Фото, видео: YouTube @Минобороны России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу побывал на трассе для «Танкового биатлона» на полигоне в подмосковном Алабино. Министр проехал по сложным участкам дороги, проверив их пригодность для зрелищного конкурса, который стартует в рамках «Армейских международных игр — 2021».

«Генерал армии опробовал трассу, управляя танком Т-80БВМ», — рассказали в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, протяженность трассы с курганом, бродом, эскарпом, косогором, гребенкой, колейным мостом, противотанковым рвом, участком маневрирования и ограниченным проходом более четырех километров. Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры к играм. Он пожелал участникам необычного состязания успеха.

Деловая газета Взгляд напоминает, что «Танковый биатлон» будет проходить с 22 августа по 4 сентября. Свое участие в состязании подтвердили более 20 команд из разных стран мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России также запланировано проведение международного форума «Армия». В 2021 году в рамках мероприятия Минобороны может подписать около полусотни госконтрактов на 500 миллиардов рублей.

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