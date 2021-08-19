Что стало с оставшейся без матери внучкой Владимира Конкина

Советскому и российскому актеру Владимиру Конкину 19 июля исполнилось 70 лет. Сейчас юбиляр нигде не снимается и не озвучивает фильмы. Он перестал принимать участие в интервью и лишь однажды появился на телевидении — после того, как его дочь Софья трагически ушла из жизни. Ко дню рождения артиста его сын Святослав рассказал, как живет оставшаяся без матери внучка Владимира Алексеевича Алиса.

«У Алисы тоже недавно был день рождения, 11 августа ей исполнилось 12 лет, я ездил к ней на праздник. Она прекрасно окончила прошлый учебный год, занимается музыкой, рисованием, плаванием, в общем развивает свои любимые навыки, радует нас и дедушку, который часто ее навещает», — сообщил в разговоре с «Собеседником» наследник именинника.

Instagram @alisakonkina

К слову, за плечами Владимира Конкина больше ста ролей в кино и театре, но он так и не удостоен звания народного артиста. Святослав раскрыл, что, помимо данного звания, он пожелал родителю.

«Папу я поздравил с утра. Пожелал ему крепкого здоровья и дальнейшей радости нашего общения. Ну, а творческое долголетие у него несомненно будет, отец, как всегда, к этому стремится, он в хорошей творческой форме. Кроме этого, я пожелал, чтобы папа получил звание народного артиста, которого он достоин», — сказал собеседник издания.

Напомним, что после инцидента в бассейне медики отчаянно пытались вернуть Софию Конкину к жизни. Однако реанимационные действия не увенчались успехом: из-за долгого нахождения в воде у молодой женщины отказали внутренние органы. У погибшей осталась маленькая дочь.

Ранее 5-tv.ru писал, что после трагедии семья Конкина подала в суд на владелицу фитнес-клуба Анну Андрианову. Близкие Софии потребовали от бизнесвумен выплатить 11 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Родственники заявляли, что все средства будут переведены на личный счет несовершеннолетней наследницы покойной.