Борис Щербаков попал с пневмонией в ту же больницу, в которой вылечили МакSим

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Анна Васильева
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71-летнего народного артиста госпитализировали с пневмонией 17 августа.

Борис Щербаков попал с пневмонией в ту же больницу, в которой вылечили МакSим

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Стало известно, в какую больницу поместили заболевшего пневмонией 71-летнего Бориса Щербакова. По данным сайта KP.RU, актер попал в то же медучреждение, в котором вылечили тяжелобольную певицу МакSим — 52-ю больницу Москвы.

Как ранее в интервью 5-tv.ru рассказал сын народного артиста, у звезды театра и кино диагностировали неуточненную пневмонию. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сейчас Щербакову уже стало лучше.

Супруга артиста Татьяна Бронзова заявила, что по оценкам врачей, состояние Бориса Васильевича средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Щербаков — 71-летний советский и российский актер театра и кино. С 1972 года он служил во МХАТе. Среди наиболее известных картин с его участием «Криминальный квартет», «Легенда № 17», «Гости из будущего», «Осторожно, Задов!», «Сыщики». «По прозвищу зверь» «Жених из Майами», «Королева Марго» и «Крым».

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