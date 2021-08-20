Борис Корчевников излил душу Левкину по поводу своей тяжелой болезни

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Надежда Квашенко
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Телеведущий считает, что сложный период помог ему переосмыслить жизнь.

Борис Корчевников излил душу Левкину по поводу своей тяжелой болезни

Фото: Instagram @b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников откровенно рассказал, что чувствовал, когда узнал тяжелом заболевании. Личными переживаниями он поделился во время беседы с гостем своей программы, экс-участником группы «На-на» Владимиром Левкиным.

Во время разговора последний рассказал, что ему пришлось бороться с онкологией. В ответ Борис Корчевников тоже проявил откровенность и поделился своими ощущениями после известия о серьезных проблемах со здоровьем.

«Я тоже болел. И здорово болел. Я помню, как стоял как будто на каком-то суде, когда это со мной произошло. Все равно спрашиваешь себя: „Почему это случилось?“ Если не этот дурацкий вопрос за что, почему именно со мной, то еще для чего все так произошло», — рассказал Борис Корчевников.

По словам телеведущего, тяжелый период заставил его заново переосмыслить свою жизнь, найти ответы на многие важные вопросы.

Известно, что несколько лет назад телеведущий столкнулся со страшным диагнозом. У него была обнаружен опухоль головного мозга, которая к счастью, оказалась доброкачественной. Операция по удалению опухоли прошла успешно, одна молодому человеку понадобилось длительное восстановление. Позднее СМИ писали о том, что у телеведущего появились проблемы со слухом, что также может быть последствием перенесенного недуга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Борис Корчевников до сих пор не женат.

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