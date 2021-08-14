Борис Корчевников заявил, что до сих пор не женат из-за своей матери
Вот уже несколько лет телеведущий остается холостяком и, кажется, не собирается отказываться от этого статуса.
Фото: Instagram @ b.korchevnikov
Телеведущий Борис Корчевников рассказал, почему он столько лет живет один и ни на ком не женится. Признание он сделал во время очередного выпуска шоу «Судьба человека», гостем которого стал сын Олега Газманова — Родион.
Говоря о своей личной жизни, Родион Газманов признался, что строгая и требовательная мать, которая без особой радости относилась к его пассиям, — одна из причин его свободного семейного положения.
Оказалось, что Корчевников как никто другой понимает Газманова. По совам телеведущего, у него была схожая ситуация.
«Я тоже водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!» — отметил Борис.
К слову, Корчевников, в отличие от Родиона Газманова, однажды был женат — на актрисе Анне-Сесиль Свердловой. Ее Борис встретил в церкви. Брак продлился восемь лет и завершился в 2017 году. Точная причина, по которой союз распался — неизвестна. Сам Корчевников говорил, что Анна сделала для него очень много: она его вводила и укореняла в церкви. Он называл экс-возлюбленную «самой красивой девочкой на свете». Борис не раз говорил, что развод — это как «оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что скрывает Борис Корчевников.
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