Стать всемирно известным в детстве — тяжелое испытания для каждого ребенка. Особенно, когда ты — признанный гений. В истории есть немало печальных примеров, когда вундеркинды не выдерживали напора общественности, либо угасания славы и губили свою жизнь. Не все они смогли найти счастье в личной жизни и признание среди сверстников. Как сложилась личная жизнь советских вундеркиндов, рассказывает 5-tv.ru.

Ника Турбина

Советский феномен литературы родилась в 1974-м в Ялте. Ника Турбина воспитывалась в творческой семье: мама Майя была художницей, а дед — писатель Анатолий Никаноркин. Первые стихотворение «Алая Луна» юная поэтесса написала в четыре года. Она рассказывала, что строки ей нашептывал сам бог.

Дебютный лирический сборник Турбиной «Черновик» вышел в 1984-м, когда девочке было десять лет. Активное участие в развитии творчества Ники принимал поэт Евгений Евтушенко. Турбина стала второй русской поэтессой после Анны Ахматовой, кого удостоили «Золотого льва Венеции» на международной встрече «Поэты и Земля» в Италии. Правда, Ахматовой к моменту награждения было 60 лет, а Турбиной всего 12.

Поэтесса Ника Турбина с присужденным ей призом «Золотой лев Венеции» в 1985-м. Фото: РИА Новости / Л. Калинина

В 1990-м у поэтессы случился нервный срыв: распался СССР, ее стихи уже были никому не интересны. Она уехала лечиться в психиатрическую клинику в швейцарскую Лозанну. Там Ника вышла замуж за своего поклонника по переписке — 76-летнего итальянского профессора-психолога сеньора Джованни. Самой Турбиной тогда было 16 лет! Брак распался через год. О странном мезальянсе почти ничего неизвестно, девушка не любила говорить на эту тему. Ника Турбина вернулась в Россию с новыми проблемами: вместо того чтобы лечить психические проблемы, девушка пристрастилась к алкоголю.

Ника Турбина во взрослом возрасте. Фото: Kinopoisk.ru

После возвращения в Москву Турбина познакомилась с Александром Мироновым, который работал барменом в гостинице. Девушка влюбилась и была готова тут же выйти за него замуж, но Миронов не соглашался. Их роман продлился пять лет. В 1997-м буду пьяной, Ника Турбина выпала из окна пятого этажа. Она чудом осталась жива, зацепившись за дерево во время падения. После этого инцидента Ника Турбина снова попала в психиатрическую больницу.

Ники Турбиной не стало 11 мая 2002-го. Когда-то гениальная поэтесса и вундеркинд выпала из окна и погибла. Ей было 27 лет.

Павел Коноплев

Разносторонний вундеркинд Павел Коноплев родился в 1971-м в Москве. Его матерью была журналист и писатель Наталья Коноплева, которая написала книгу о сыне. Именно оттуда стало известно о некоторых фактах из жизни мальчика-гения. Уже в три года Паша решал сложные задачи по математике. Кроме способностей в точных науках мальчик играл на фортепиано, причем освоил инструмент самостоятельно в пять лет. Он быстро выучил английский язык.

Павел Коноплев. Фото: YouTube.com / TheRelizzz / STUDIO

Когда Паша пошел в первый класс его родители и учителя поняли, что уровень его интеллекта настолько высок, что мальчика нужно отправлять сразу в четвертый. Коноплев окончил школу уже в 15 лет и поступил в МГУ на факультет математики и кибернетики, а спустя три года был зачислен в аспирантуру. Он был одним из первых, кто занимался разработкой компьютерной программы для советской персональной ЭВМ. В 1990-м Павла Коноплева избрали народным депутатом на выборах в Октябрьском райсовете Москвы.

В 19 лет, когда Павел поступил в аспирантуру, у него начались проблемы с ментальным здоровьем. Коноплев вел довольно активную жизнь. Он путешествовал, издавал газету, развивался в науке и политике, но в любви ему не везло. Вундеркинд испытывал чувство отчаяния, срывался и, наконец, впал в депрессию. Информации о его личной жизни практически нет, но однажды Павел Коноплев порезал себе вены, чтобы привлечь внимание девушки.

В начале 90-х родители Коноплева отправили его на лечение в психиатрическую клинику. По воспоминаниям матери Павла, в медицинском учреждении ему давали тяжелые препараты. Прием тяжелых лекарств подорвал здоровье парня: у него образовался тромб, который попал в легочную артерию. Павла Коноплева не стало 17 сентября 2000-го. В момент смерти 29-летний гений находился в больнице, где лечился от лишнего веса.

Полина Осетинская

Полина родилась в семье кинематографиста Олега Осетинского в 1975-м в Москве. В молодости отец девочки мечтал стать пианистом, но из-за полученной травмы руки ему пришлось отказаться от задуманного. Разрушенную мечту Олег Евгеньевич решил воплотить в своей дочери. Девочка начала играть на пианино в пять лет. Она проявляла поразительные способности: с шести лет юная пианистка давала концерты по всему СССР, а в восемь лет уже знала около тридцати сложных композиций наизусть. Ее считали музыкальным вундеркиндом, а журналисты называли «ангелом перестройки».

Пианистка Полина Осетинская в 1986-м. Фото: РИА Новости / А. Козьмин

Родители девочки развелись, когда ей было шесть-семь лет, Олег Евгеньевич забрал дочь себе со словами, что «будет делать из нее человека», поделилась Осетинская в интервью радио «Свобода». Позже выяснилось, что Олег Осетинский издевался над Полиной. Она рассказала журналистами, что именно побои и оскорбления отца стали причиной ее гениальности в музыке. Девочка играла в лучших концертных залах Москвы и имела огромный успех, но в 13 лет не выдержала напора отца и сбежала в дом матери.

Через некоторое время Полина Осетинская уехала и от мамы. Она пряталась у друзей в Ленинграде, но музыку не бросила. Девушка окончила школу-лицей при Санкт–Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, а затем и саму консерваторию. О своем непростом детстве Осетинская рассказала в книге «Прощай, грусть», которая вышла в 2008-м.

Полина Осетинская продолжат музыкальную карьеру. Фото: РИА Новости / Пресс-служба Bosco Family

Полина Осетинская не растеряла свой талант и продолжила заниматься музыкой. Сейчас она всемирно известная пианистка, но не причисляет себя к звездам. Она была замужем два раза. Первый студенческий брак Полины долго не продержался. Молодые люди остались в дружеских отношениях, но около пяти лет назад ее экс-супруг пропал без вести. Также Осетинская была замужем за спортивным журналистом Игорем Порошиным. И тоже развод. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради детей: вместе Полина и Игорь воспитывают его дочь от первого брака и их общих детей — Александру и Антона.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мама восьмилетней девочки-вундеркинда рассказала о ее страхах перед учебой в МГУ.