Дизайнер Аника Керимова раскрыла секреты свадьбы Азизы: «Платье сшили за 2 дня»

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Оксана Тарасова
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По словам модельера, певица очень волновалась перед торжеством. Не удивительно, ведь в свои 57 лет она пошла под венец впервые. Это привело к неожиданным последствиям.

Дизайнер Аника Керимова раскрыла секреты свадьбы Азизы: «Платье сшили за 2 дня»

Фото: Instagram @anikakerimova_new

Дизайнер Аника Керимова, которая создавала свадебное платье для торжества певицы Азизы, раскрыла некоторые детали долгожданного события. В частности, она рассказала, что перед днем бракосочетания исполнительница дрожала как осиновый лист — настолько волновалась, что не могла совладать с эмоциями.

Состояние Азизы оправдать несложно. В свои 57 лет она шла под венец впервые. Да еще и с завидным избранником, который на 16 лет младше нее — бизнесменом из Италии Александро Лортэ. Кроме того, известно, и сама певица не раз говорила об этом, что она не может примириться с мыслью о невозможности родить ребенка возлюбленному. Переживания даже привели к побегу Азизы накануне свадьбы, и мероприятие пришлось переносить. Стресс настолько извел звезду, что готовое платье оказалось не по размеру!

«Платье нам пришлось шить за два дня, потому что Азиза похудела, и ей стали велики все наряды. Перед свадьбой выяснилось, что нет подходящих под свадебное платье туфель. В тех, которые имелись, Азизе было некомфортно. Пришлось покупать уже в день свадьбы новые», — сказала Керимова.

Модельер отметила, что невеста не смогла уснуть накануне бракосочетания, потому что лично контролировала все процессы. А без курьезов, увы, не обошлось. Однако, праздник любви, считает Керимова, стоил потраченных нервов и времени. Свадьба состоялась и прошла на высшем уровне, изящно и со вкусом и даже с театрализованным представлением в ЗАГСе. Вскоре, поделилась с Sobesednik.ru дизайнер, роскошную регистрацию покажут по телевидению.

Аника Керимова первой опубликовала кадры с регистрации Азизы и Александро. Наряд, хоть судьба его была столь сложной, выглядел шикарно. Белое платье украшали россыпи драгоценных камней, а вместо фаты на певице была белая чалма.

Молодой супруг звезды Александро Лортэ родился в России, но в Италии живет уже давно. Там вместе с братом он управляет собственным рыбным рестораном. Возлюбленный Азизы также пишет стихи и музыку. Лортэ — его псевдоним, автором звучного имени является жена-певица. Настоящая фамилия мужчины — Соколов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мечтающая стать матерью Азиза нашла донора яйцеклеток.

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