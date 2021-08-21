Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве
| Василий Заика Происшествия Эксклюзив 1 460
Звезда фильма «Ширли-Мырли» доставлен бригадой скорой помощи в НИИ Склифосовского.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, звезда фильма «Ширли-Мырли» доставлен бригадой скорой помощи в НИИ Склифосовского.
Согласно данным источника, знаменитость отдыхал в одном из баров. Предположительно, Валерий Гаркалин упал и получил травму головы.
По некоторым данным, актера после осмотра отпустили домой.
Другие подробности инцидента выясняются.
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