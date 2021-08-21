Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве

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Василий Заика
Эксклюзив 1 460

Звезда фильма «Ширли-Мырли» доставлен бригадой скорой помощи в НИИ Склифосовского.

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, звезда фильма «Ширли-Мырли» доставлен бригадой скорой помощи в НИИ Склифосовского.

Согласно данным источника, знаменитость отдыхал в одном из баров. Предположительно, Валерий Гаркалин упал и получил травму головы.

По некоторым данным, актера после осмотра отпустили домой.

Другие подробности инцидента выясняются.

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