Макеева раскрыла подробности своей госпитализации: «Нервный срыв и кровоизлияние»

Актриса Анастасия Макеева рассказала своим подписчикам в Instagram, что в результате травли и поступающих угроз у нее произошел нервный срыв и кровоизлияние в голосовой связке. Артистка боится ехать на гастроли в Европу, где живут ее агрессивные обидчики.

«Утром больница, капельницы, потом фониатр и неутешительный диагноз — нервный срыв и, как следствие, кровоизлияние в голосовой связке. Больницы, уколы, аптеки. Теперь, после постоянных угроз и оскорблений, адвокаты собирают все справки по вызовам скорых (это было далеко не первое обращение)», — рассказала Макеева.

По словам Макеевой, некие недоброжелатели, зная, что ей предстоит поездка в Словению (там находится экс-супруга мужа актрисы Романа Малькова и трое его детей), призывают людей приехать из Германии и других стран для публичного унижения российской звезды. Злоумышленники, уверена артистка, грозят физической расправой и готовят провокации.

Таким же нападкам, заявила Макеева, подвергается Андрей — старший сын Романа Малькова, который предпочел покинуть мать и переехать в Моксву к отцу и мачехе. Силы юноши уже на исходе, начались проблемы со здоровьем, что, как отметила актриса, зафиксировано медиками документально.

«Травля ребенка тоже дала свои плоды. У Андрея были панические атаки и отсутствие сна, и приезжала к нему тоже скорая. То, что творится на странице у Андрея, как его унижают, это просто немыслимо, и ему очень нужна поддержка, чтоб остановить травлю подростка», — написала Макеева.

В попытках защитить себя от таинственных европейских мстителей артистка обратилась к президенту Словении, мэру Любляны и Минкульту страны, по приглашению которого организованы гастроли. Она сообщила, что существует заговор «группы поддержки» брошенной Светланы Мальковой с целью освистать звезду во время выступления или сорвать спектакль, что, как считает Макеева, бросит тень на теплые отношения между Россией и Словенией.

Instagram @makeevan

Актриса обратилась лично к некоей Валерии из Канады и Ирине из Германии, которые, судя по всему, атакуют ее в сети, с просьбой остановиться и не провоцировать международный скандал. Она предложила дамам-обидчицам направить свою энергию на ликвидацию конфликта с пасынком, чтобы не травмировать его еще больше.

«Мое послание — не упрек и не желание обвинить, а остановить и предостеречь от неприятных последствий… Прошу обратить внимание, что подстрекательство к агрессии преследуется законом», — заключила знаменитость.

Анастасия Макеева и Роман Мальков поженились в мае этого года. Для артистки мужчина стал четвертым супругом. Для него этот брак — второй. Но бывшая у строителя оказалась не из робкого десятка. Родившая Малькову четверых детей Светлана не смирилась с его уходом из семьи. Она систематически появляется на ток-шоу, активно делится с подписчиками подробностями расставания, сыплет многочисленными обвинениями в адрес новобрачных.

Малькова заявляла о трениях относительно алиментов: утверждала, что экс-муж отказывается обеспечивать детей, а также оспаривает назначенные судом выплаты — пытается уменьшить свои траты на наследников. Макеева, по словам брошенной многодетной матери, пытается повлиять на ситуацию через отпрысков нового мужа. Именно она, по мнению Светланы, своими манипуляциями заставила старшего сына отказаться от родной матери, сестры и младших братьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соперница Анастасии Макеевой подключила детей к «любовной войне».