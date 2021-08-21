Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 августа
По мнению астролога Сергея Седашёва, ближайшая неделя будет противоречивой. Важно не поддаваться соблазнам и контролировать ситуацию.
Фото, видео: 5-tv.ru
Общий фон предстоящей недели будет положительным. В личной сфере причудливым образом смешаются порывы спонтанности и стремление к стабильности отношений. Но в целом все будет происходить в позитивном ключе.
На предстоящей неделе будет активно работать интуиция, которая поможет многим из нас. Но иногда она может переходить в иллюзии и создавать некоторую путаницу. Важно будет уловить эту грань.
Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.
Овен — гороскоп на неделю
Овнам предстоящая неделя обещает сложности в личной жизни. Возможна эмоциональная скованность и неудовлетворенность, а также перепады настроения. Главное – постараться не сделать кого-то виноватым в этом, а с пониманием отнестись к такой специфике периода.
Телец — гороскоп на неделю
Для Тельцов неделя очень благоприятна. Вы готовы к активному труду – как умственному, так и физическому. Быстро и четко обдумываете ситуацию, принимаете решения и приводите его в исполнение. Неделя хороша для достижений и реализации ваших планов.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецам неделя обещает перепады настроения. Иногда хочется нежности и гармонии, а иногда настойчивость и импульсивность толкают к спорам и конфликтам. Именно на предстоящей неделе лучше будет отдать предпочтение решению вопросов с помощью мягкости, нежности и компромисса. Избегайте конфликтов и споров, они не окончатся ни чем хорошим.
Рак — гороскоп на неделю
Ракам предстоит неделя, когда лучше будет решать важные вопросы с помощью настойчивости и энергичности, а не с помощью мягкости и компромисса. Воспользуйтесь тем, что вы по-прежнему решительны и активны. И меньше обращайте внимание на возможные перепады настроения и эмоциональную неудовлетворенность.
Лев — гороскоп на неделю
Львам предстоящая неделя благоприятствует в личной жизни. Она хороша для выстраивания отношений, решения спорных вопросов с помощью нежности и мягкости, для новых знакомств и увлечений. Неделя также способствует всему, что связано с красотой. Займитесь искусством, творчеством, модой, уделите внимание работе над внешностью и имиджем.
Дева — гороскоп на неделю
Девам предстоит очень энергичная неделя. У вас получится многое обдумать и предпринять активные действия. Неделя хороша для начала новых проектов, требующих пробивной энергии, отстаивания своих интересов, и просто для активных мероприятий. А также для занятий спортом.
Весы — гороскоп на неделю
Весам предстоит неделя, идеальная для оттачивания искусства любовных отношений. Это будет пора особой нежности, мягкости, потребности в любви, в балансе и в гармонии. Уделите этой сфере жизни повышенное время и внимание. Тем более, что для вашего знака она и так является особенно важной.
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионам предстоит активная и энергичная неделя. Вы будете полны энергии, которой нужно будет найти правильное применение. При определенных усилиях это вполне получится сделать. В том числе хорошо подойдут занятия спортом. Ну и любые мероприятия, требующие вашей настойчивости, решительности, активности.
Стрелец — гороскоп на неделю
У Стрельцов на предстоящей неделе ожидается усиление вспыльчивости. Вам может быть сложно удержать себя в руках, особенно в ситуациях, когда вас не уважают, либо кто-то оспаривает ваш авторитет. Во многих ситуациях вам удастся решить все полюбовно, благодаря энергии мягкости и гармонии, которая тоже будет присутствовать. Попробуйте опереться на взаимную симпатию: стремитесь понравиться окружающим и обращайте внимание на то, что вам нравится в них.
Козерог — гороскоп на неделю
Для Козерогов неделя ожидается благоприятная, особенно в деловой сфере. У вас много энергии, точно работает мышление, вы готовы к активной и плодотворной работе. Однако в сфере личных отношений все несколько сложнее: возможны конфликты и неудовлетворенность в паре, а также неумение найти подход к своей половинке.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеям предстоящая неделя благоприятствует в творчестве, поиске и распространении красоты, в сфере личных отношений. Вы сможете легко завязывать знакомства, найдете подход к противоположному полу, и просто будете испытывать ощущение мягкости, красоты и гармонии.
Рыбы — гороскоп на неделю
Для Рыб продолжается период, связанный с обидами и конфликтами. Будет сложно найти компромисс с окружающими, так как назревшие противоречия дадут о себе знать, а желание прийти к гармонии и согласию будет снижено.
Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский рассказал, чего стоит опасаться каждому представителю астрологического круга в ближайшие семь дней.
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