Опубликовано фото памятника для могилы Армена Джигарханяна

Со дня смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна прошло уже девять месяцев, однако на его могиле до сих пор не установлен памятник. По сети даже прокатилась сплетня, что последнее пристанище актера попросту сравняли с землей, но все это, конечно, оказалось пустым слухом.

На деле же скульптурная композиция, которую поставят на могиле, почти готова. Более того, родственники Джигарханяна начали работу по установке памятника, уже залит фундамент под монумент. Сложность заключается в том, что артист покоится рядом с захоронением сестры, там элементарно мало места.

KP.ru

«Мы хотим сделать мемориал, достойный Джигарханяна. К годовщине смерти Армена Борисовича 14 ноября надгробие планируем установить. Так принято по армянским традициям. Уже залит фундамент. Но должно пройти время, земля должна утрамбоваться, чтобы памятник потом не просел», — приводит сайт KP.RU слова Артура Согомоняна, товарища актера.

Автором монумента станет скульптор Ваге Согоян, работа будет выполнена из гранита и бронзы. Артист в композиции будет изображен в роли древнеримского философа Сенеки — персонажа своего последнего спектакля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пасынок Джигарханяна рассказал, что в наследство от знаменитого актера ему не досталось ни денег, ни имущества, поскольку большую часть состояния мэтра подобрала под себя супруга артиста еще до развода.