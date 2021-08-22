Тригон Венеры и Сатурна: астропрогноз на неделю с 23 по 29 августа

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 4 607

Алена Никольская рассказала, что ждет представителей разных знаков зодиака в ближайшие семь дней.

Фото, видео: Depositphotos / crstrbrt; 5-tv.ru

Последняя неделя лета будет одной из самых романтических и благоприятных за август. Все дело в тригоне Венеры и Сатурна, который в скором времени стабилизует любовные отношения и переведет их на совершенно новый уровень, рассказала астролог Алена Никольская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Это значит, что ваши отношения получат второе дыхание, если вы все сделаете корректно. Обязательно в начале недели используйте в своей одежде светлые тона — мятный, бежевый, голубой или розовый. Такими цветами вы дадите понять Венере, что вы прислушиваетесь к ее рекомендациям и полностью доверяете ее помощи и поддержке», — сказала Никольская.

Однако, по словам астролога, середина недели окажется очень непростой для чувствительных, эмоциональных и чересчур доверчивых людей. Поскольку в этот момент Меркурий будет находиться в оппозиции к Нептуну, который отвечает в астрологии за обман. Поэтому эксперт рекомендует не поддаваться уловкам мошенников в середине недели и держать ухо востро.

«Но зато этот аспект — это великолепная возможность для людей творческих, особенно если вы занимаетесь музыкой, искусством, театром. Вы буквально будете расцветать. Но подписывать договоры не стоит. Вы можете пропустить что-то очень важное, потом об этом пожалеть. Поэтому творите, раскрывайтесь в полной мере», — отметила Алена Никольская.

Астролог также добавила, что в конце недели на авансцену выйдет трансформационная планета Плутон, которая отвечает за большие изменения — в том числе в природе и земле. Так что специалист не исключает появление каких-либо природных катаклизмов.

«Мы можем с вами увидеть, что земля у нас вдруг начнет подрагивать. Поэтому будьте аккуратны, особенно когда будете отправляться куда-то в путешествие — либо может быть землетрясение либо извержение вулкана. Пожалуйста, берегите себя», — посоветовала эксперт.

По словам Никольской, в целом же неделя ожидается благоприятной и продуктивной. Поскольку подарки судьбы уже заготовлены для всех представителей зодиакального круга на предстоящий период с 23 по 29 августа.

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Тригон Венеры и Сатурна: астропрогноз на неделю с 23 по 29 августа

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