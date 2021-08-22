Королева Елизавета II подает в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Елизавета II подает в суд на своего внука принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Действующий монарх Британии, устав от выходок герцога и герцоги Сассекских, решила прибегнуть к помощи адвокатов. Весной этого года принц Гарри и его жена обвинили королевскую семью в травле и расизме.

«Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак. Они обратились к адвокатам. Гарри и Меган поймут, что повторные нападения недопустимы. Уже все понимают, что хватит!» — поделился с The Sun королевский источник.

Известно, что королева Елизавета II собирается отправить предупреждение в издательский дом Penguin Random House. Компания планирует опубликовать мемуары принца Гарри.

«Если кто-то был упомянут в книге и обвинен в чем-либо напрямую, это может быть клеветой, а также нарушением прав на частную семейную жизнь. Есть опасения, что американская общественность попадает в ловушку того, что говорят Гарри и Меган», — резюмировал источник.

К конфликту в британской семье привело скандальное интервью американкой телеведущей Опре Уинфри. Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что они столкнулись с унижением в королевской семье. Более того, недавно принц Гарри в одном из подкастов сравнил лондонскую жизнь с зоопарком.

Ранее 5-tv.ru писал, что после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл герцогине Сассекской посоветовали обратиться к психиатру.