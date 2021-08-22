Королева Елизавета II подает в суд на принца Гарри и Меган Маркл

|
Карина Исхакова
1 250

Действующий монарх Британии не в силах терпеть выходки герцога и герцоги Сассекских.

Королева Елизавета II подает в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Фото: ТАСС / Toby Melville

Королева Елизавета II подает в суд на своего внука принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Действующий монарх Британии, устав от выходок герцога и герцоги Сассекских, решила прибегнуть к помощи адвокатов. Весной этого года принц Гарри и его жена обвинили королевскую семью в травле и расизме.

«Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак. Они обратились к адвокатам. Гарри и Меган поймут, что повторные нападения недопустимы. Уже все понимают, что хватит!» — поделился с The Sun королевский источник.

Известно, что королева Елизавета II собирается отправить предупреждение в издательский дом Penguin Random House. Компания планирует опубликовать мемуары принца Гарри.

«Если кто-то был упомянут в книге и обвинен в чем-либо напрямую, это может быть клеветой, а также нарушением прав на частную семейную жизнь. Есть опасения, что американская общественность попадает в ловушку того, что говорят Гарри и Меган», — резюмировал источник.

К конфликту в британской семье привело скандальное интервью американкой телеведущей Опре Уинфри. Герцог и герцогиня Сассекские заявили, что они столкнулись с унижением в королевской семье. Более того, недавно принц Гарри в одном из подкастов сравнил лондонскую жизнь с зоопарком.

Ранее 5-tv.ru писал, что после скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл герцогине Сассекской посоветовали обратиться к психиатру

+15° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.36
0.21 86.86
0.24
Тригон Венеры и Сатурна: астропрогноз на неделю с 23 по 29 августа

Последние новости

21:07
Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
20:49
Названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке
20:34
Играющий с огнем ребенок мог спровоцировать пожар в ТЦ в подмосковных Мытищах
20:28
Тело пенсионерки с двумя гранатами нашли в Петербурге
20:11
Стало известно, как проходит восстановление МакSим по «схеме Бабкиной»
20:01
Момент обрушения балкона на прохожих в Ижевске из-за урагана попал на видео

Сейчас читают

«В зависимости от ситуации». Александр Емельяненко рассказал, что лучше пить – пиво или водку
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Мужчины поссорились из-за сигареты и отрубили другу голову
Международная реакция на «прощальную» встречу Путина и Меркель
Кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака