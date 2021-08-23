Джигурда опубликовал серию фото обнаженной супруги

Скандально известный актер Никита Джигурда в очередной раз эпатировал публику. Шоумен выложил в открытый доступ снимки обнаженной супруги — фигуристки Марины Анисимовой. Откровенные фотографии 45-летней спортсменки, сделанные на нудистском пляже, артист опубликовал на своей странице в Instagram.

«В день голубого полнолуния моя Богиня Анис прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщинам разрешено загорать, как и мужчинам, топлес. Я двумя руками „за“! Многие великие художники и фотографы писали на картинах своих женщин обнаженными!» — написал Джигурда под постом.

Instagram @instadzhigurda

Поклонники неоднозначно оценили публикацию актера. Так, одни фанаты восхитились формами Марины Анисимовой. Другие же посчитали снимки чересчур откровенными для публичной демонстрации.

«Красота женского обнаженного тела испокон веков пленяла и обожествляла мужские сердца»;

«Красивых женщин только так и нужно изображать. В этом нет пошлости»;

«Может я далека от искусства, но в моем понимании такие картинки слишком откровенные», — писали юзеры.

Никита Джигурда и Марина Анисимова поженились в 2008 году. Из-за непростого характера артиста супруги развелись в 2016-м. Однако в начале этого года в отношениях пары произошел неожиданный поворот — актер и фигуристка решили воссоединиться и вновь связать себя узами брака.

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