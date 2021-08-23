Джигурда опубликовал серию фото обнаженной супруги
Жена скандально известного актера, фигуристка Марина Анисимова оказалась запечатлена на пляже с голой грудью.
Фото, видео: Instagram @instadzhigurda
Скандально известный актер Никита Джигурда в очередной раз эпатировал публику. Шоумен выложил в открытый доступ снимки обнаженной супруги — фигуристки Марины Анисимовой. Откровенные фотографии 45-летней спортсменки, сделанные на нудистском пляже, артист опубликовал на своей странице в Instagram.
«В день голубого полнолуния моя Богиня Анис прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщинам разрешено загорать, как и мужчинам, топлес. Я двумя руками „за“! Многие великие художники и фотографы писали на картинах своих женщин обнаженными!» — написал Джигурда под постом.
Поклонники неоднозначно оценили публикацию актера. Так, одни фанаты восхитились формами Марины Анисимовой. Другие же посчитали снимки чересчур откровенными для публичной демонстрации.
«Красота женского обнаженного тела испокон веков пленяла и обожествляла мужские сердца»;
«Красивых женщин только так и нужно изображать. В этом нет пошлости»;
«Может я далека от искусства, но в моем понимании такие картинки слишком откровенные», — писали юзеры.
Никита Джигурда и Марина Анисимова поженились в 2008 году. Из-за непростого характера артиста супруги развелись в 2016-м. Однако в начале этого года в отношениях пары произошел неожиданный поворот — актер и фигуристка решили воссоединиться и вновь связать себя узами брака.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об интимных отношениях Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой.
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