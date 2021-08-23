Кому не стоит полагаться на удачу: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака

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Карина Исхакова
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Астрологи выделили нескольких представителей зодиакального круга, которые не в милости у фортуны.

Кому не стоит полагаться на удачу: ТОП-3 самых невезучих знаков зодиака

Фото: Depositphotos / pressmaster

Некоторые люди уверены, что находятся в немилости у фортуны. Удача буквально обходит их стороной. Они не выигрывают в лотерею, не находят деньги на улице. Им тяжело найти свою вторую половинку, да и успехов в карьере они наблюдают. Причиной тому знак зодиака, под которым родился человек. Астрологи назвали трех самых невезучих представителей зодиакального круга.

Весы

Эти представители зодиакального круга еще со школьной скамьи поняли, что удача им улыбается крайне редко. Весы привыкли всего добиваться своим трудом. Покоряют карьерные высоты они исключительно без посторонней помощи. Стоит им добиться повышения заработной платы, так сразу кому-то из близких понадобятся деньги. Если эти представители воздушной стихии запланируют отпуск со своей второй половинкой, то обязательно поссорятся с партнером накануне поездки.

Рак

Раки не верят в удачу, а свои редкие везения они воспринимают с опасением. Рожденные в период с 22 июня по 22 июля не находят пятитысячных купюр на улице, продавцы никогда не дают им сдачу больше, чем нужно. В любви этим представителям водной стихии тоже везет нечасто. Чтобы найти свою вторую половинку, Ракам придется посетить сотни неудачных свиданий.

Козерог

Козерогов нельзя назвать самым невезучим знаком зодиака. Тем не менее удача нечасто стучится к ним в двери. Эти представители земной стихии отличаются трудолюбием и упорством. Но даже обладая такими качествами, Козероги не всегда добиваются своих целей. Они могут годами строить карьеру, но в результате, так и не получат повышение. В отношениях с противоположным полом у людей, рожденных с 21 декабря по 19 января, тоже не все гладко. Они годами могут терпеть тираничных партнеров, только из-за страха остаться в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-3 знаков зодиака, представителей которых ждет успех в ближайшие 10 лет.

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