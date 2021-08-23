Беременна? Тодоренко пожаловалась на тошноту во время покупки квартиры в Москве

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Карина Исхакова
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Телеведущая стала обладательницей роскошных апартаментов, в которых хватит места для второго малыша.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко купила роскошные апартаменты в Москве, в которых вполне хватит места для второго малыша. Знаменитость поделилась радостной новостью с подписчиками на своей странице в Instagram. Жена певца Влада Топалова отметила, что уже через полгода они с мужем станут обладателями новенькой квартиры. А пока звездная чета гуляет по шоу-руму (комнаты для показа) и выбирает отделку.

«Когда я вошла в апартаменты и увидела эти теплые уютные стены, представила, как по нашей квартире бегают наши детки. Как мы с Владом валяемся на мягком диване, едим попкорн и смотрим сериал, как по ночам убаюкиваем второго малыша в просторной спальне с панорамными окнами», — делится впечатлениями знаменитость.

Instagram @reginatodorenko

Ведущая трэвел-шоу «Орел и решка» вспоминает, что сама не осознала, как стала обладательницей просторной квартиры с панорамным окнами. Перед подписанием договора знаменитость сильно волновалась. Тодоренко боялась, что строительство могут заморозить и она потеряет кучу денег. На новую недвижимость супруга Топалова копила несколько лет.

«Купила и не поняла, что произошло. Просто отнесла куда-то деньги и подписала договор. Если бы вы знали, как я волновалась на подписании договора. Простите за интимную подробность, меня даже стошнило», — рассказала знаменитость.

Подписчиков Тодоренко волнует несколько вопросов. Во-первых, почему квартиру для своей семьи телеведущая купила без помощи мужа? Во-вторых, неужели сейчас знаменитость носит под сердцем второго ребенка? Ведь неспроста супруга Топалова переживает, что дом не успеют сдать вовремя. Сама Регина никак не комментируют слухи о своей возможной очередной беременности.

О новой квартире знаменитости тоже пока известно немногое. Тодоренко не стала распространяться о количестве комнат, не стала оглашать общую площадь помещения. Телеведущая сообщила лишь то, что в ее новом жилище будут панорамные окна и просторная гардеробная, о которой может только мечтать любая девушка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Влад Топалов мечтает о еще троих детях от Тодоренко.

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