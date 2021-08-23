Последние секунды жизни дяди убитой в Тюмени девочки попали на видео

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Алиса Маркова
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В расправе над Настей Муравьевой подозревают серийного маньяка. Расчлененное тело девочки нашли 19 августа в тюменском районе Лесобаза, вблизи АЗС.

Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; Telegram @tyumen1

Последние секунды жизни дяди убитой в Тюмени девочки попали на видео. Запись была опубликована в местных социальных сетях. На ней видно, как мужчина стоит возле стихийного мемориала вместе с группой людей, а после внезапно падает и не подает признаков жизни. Известно, что мужчине было чуть больше 40 лет. Он скончался 21 августа.

Жители Тюмени устроили стихийный мемориал возле объявления о пропаже Насти Муравьевой. К месту, где сообщалось о том, что девятилетняя Анастасия объявлена в розыск, неравнодушные горожане несут цветы и игрушки.

19 августа в тюменском районе Лесобаза, вблизи АЗС, было найдено расчлененное тело девочки. Следственный комитет РФ подтвердил, что останки принадлежат пропавшей полтора месяца назад Насте Муравьевой. Причина смерти школьницы устанавливается. По одной из версий, напасть на ребенка мог педофил, проживающий с ней в одном доме.

Как рассказывал 5-tv.ru, в убийстве Насти Муравьевой из Тюмени заподозрили серийного маньяка: за последние 20 лет в городе пропали девять детей. В то же время бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что пропажи и убийства детей — дело рук одного человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам бабушки Насти Муравьевой, девочку перед убийством могли пытать током.

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