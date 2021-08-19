Расчлененное тело пропавшей маленькой девочки нашли на Лесобазе в Тюмени

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Виктория Андреева
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Девятилетняя Анастасия пропала в конце июня. За верную информацию о ее местонахождении готовы были заплатить полмиллиона рублей.

Расчлененное тело пропавшей маленькой девочки нашли на Лесобазе в Тюмени

Фото: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein

Тело пропавшей школьницы нашли в Тюменском микрорайоне Лесобаза. Девятилетнюю Анастасию Муравьеву объявили в розыск 30 июня, напоминает URA.RU. Родные погибшей до сих пор не могут поверить в трагедию.

По имеющимся данным, девочку убили и расчленили. Ее останки выбросили неподалеку от АЗС, на улице Домостроителей. На месте ЧП работают правоохранители. Обстоятельства случившегося уточняются.

Известно, что к поискам малолетней Анастасии были привлечены не только силовики, но и волонтеры. Неравнодушные жители Тюмени и близлежащих регионов полтора месяца прочесывали окрестности в надежде найти школьницу. Губернатор Тюменской области Александр Моор объявил награду в 500 тысяч рублей за любую верную информацию о местонахождении пропавшей. Дело под личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

Личность преступника, глумившегося над ребенком, пока не установлена. Но как сообщает портал NashGorod.ru, Анастасия могла проживать в одном доме со своим предполагаемым убийцей. Речь идет о мужчине с экстравагантным именем Поль Григье Де Женотье, которого подозревают в педофилии. Одна их жительниц Тюмени заявила, что тот не раз домогался и насиловал несовершеннолетних. В том числе и ее саму. Однако на жалобы свидетельницы компетентные органы не обращали внимания.

Женщина, называющая себя жертвой педофила, сообщила, что умоляла следователей проверить причастность Поля Григье Де Женотье к пропаже маленькой Анастасии и еще нескольких девочек годами ранее. Она заявила, что незадолго до исчезновения школьницы ее видели с Полем. Но никто ее якобы не послушал.

Как бы то ни было, правоохранителям еще долго предстоит разбираться в случившемся. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 16-летняя девушка ножом нанесла смертельную рану школьнику в Братске.

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