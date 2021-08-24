Водянова показала встречу с больной сестрой: «Так на меня никто не смотрит»

Российская супермодель Наталья Водянова прилетела в родной Нижний Новгород на 800-летие города. Там знаменитость навестила свою сестру Оксану Кусакину в реабилитационном центре. Звезда мировых подиумов не предупредила родственницу о приходе и сделала ей приятный сюрприз. Долгожданную встречу с сестрой манекенщица запечатлела на видео.

«Так на меня не смотрит никто», — лаконично подписала Наталья Водянова публикацию.

Instagram @natasupernova

На кадрах видно, что Оксана невероятно рада видеть Наталью, хотя ей трудно совладать с эмоциями. Поэтому супермодель поначалу даже не решается притронуться к своей особенной сестре, но затем все же протягивает к ней руки.

«Моя девочка, я так рада тебя видеть!» — не сдерживает эмоции Водянова.

Младшая сестра Натальи Водяновой Оксана Кусакина появилась на свет с аутизмом и ДЦП (детский церебральный паралич). Эти болезни в настоящее время не поддаются лечению, поэтому родственница знаменитости живет в специализированном центре, где находится под присмотром врачей. Именно в честь Оксаны модель организовала фонд «Обнаженные сердца» и помогает семьям с детьми-аутистами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Водянова навестила свою 91-летнюю бабушку, которая попала в российскую больницу с перитонитом.