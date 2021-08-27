Убирает накипь без следа! И все это — за считанные секунды! Так рекламируют свой товар производители чистящих средств для чайников, кастрюль и стиральных машин. На прилавках — десятки растворов, таблеток и порошков. Но далеко не все они эффективны. Эксперты РЕН ТВ рассказали о простых способах избавления от накипи.

«Достала меня ситуация с грязным чайником внутри. Решил отодрать его там, чем-нибудь отковырять — ничего не получилось! Сходил в магазин, попробую вот таким антинакипином. Если не поможет, попробую вот таким вот средством», — поделился Сергей Павлов.

Сергей Павлов из Сызрани действовал строго по инструкции. Налил в чайник воду, добавил туда чистящее средство и поставил на огонь.

«Прошел час, посмотрим, что там внутри. Ну, судя по всему, пока там ничего не происходит. Налет как был, так и остался», — подытожил Сергей.

Не стал чайник чище даже спустя три часа. Не помогло и второе — более дорогое чистящее средство. Но, чтобы избавиться от накипи, необязательно тратить деньги на разную химию. В сети полно советов, как быстро и просто очистить посуду и бытовую технику подручными средствами. Проверим самые популярные: уксус, лимонную кислоту, газировку и аспирин.

«Чистую уксусную эссенцию в чайник заливать не следует. Во-первых, будет испаряться и может вызвать раздражение дыхательных путей. Можно парами кислоты надышаться. Ну и, во-вторых, может повредить металлическое покрытие самого чайника высокая концентрация кислоты», — пояснил кандидат химических наук Андрей Дорохов.

Лучше, по словам экспертов, развести уксус водой: на один литр две столовые ложки эссенции 70%. А вот обычного столового уксуса шести или семи % потребуется больше — 150 миллилитров на литр.

После кипячения с уксусной кислотой чайник заблестел, как новый. Раствор отлично справился с задачей и удалил всю накипь.

«Если накипь застарелая, можно оставить эту жидкость в чайнике на 30 минут для полного ее удаления», — объяснил Андрей Дорохов.

На очереди — лимонная кислота. Ее мы испытаем на другом чайнике — с таким же слоем накипи. На литр воды нам потребуется два пакетика порошка.

«Мы видим, что после нагревания лимонной кислоты в чайнике жидкость приобрела желтый цвет. Это говорит о том, что накипь растворилась. И данная накипь содержала соединения железа, которые и придают сейчас раствору желтоватый цвет. Лимонная кислота, она как раз хороша в тех случаях, когда накипь ржавая», — разъяснил эксперт.

Лимонная кислота успешно растворила известковый налет. Чайник блестит. Но кандидат химических наук Андрей Дорохов уверен: с застарелой накипью лимонная кислота уже вряд ли справится. В таком случае лучше пользоваться все же уксусной эссенцией.

«Все эти средства вреда чайнику не принесут, если их вовремя слить. Если, конечно, оставить в чайнике на сутки, то и лимонная кислота может начать разъедать металлическое покрытие. Поэтому, конечно же, очистку следует проводить, ну, в течение не более часа, скажем», — рассказал Дорохов.

Следующий на очереди — аспирин. В состав этих таблеток входит ацетилсалициловая кислота. По идее, она, как и любая другая кислота, действительно должна растворять налет. Правда, ее концентрация в таблетках настолько мала, что придется использовать всю пачку. Причем лучше, по словам экспертов, брать шипучий аспирин. Бросаем его в третий чайник с водой и начинаем кипятить.

«Обычные таблетки содержат различные добавки, которые в воде нерастворимы, только ухудшат ситуацию. Поэтому на пробы мы возьмем именно растворимые шипучие таблетки», — рассказал кандидат химических наук Андрей Дорохов.

Быстрорастворимый аспирин в борьбе с накипью оказался бесполезным. Мало того, он даже не справился с желтым налетом. Стекло чайника так и осталось мутным.

«Даже если бы мы добавили туда две упаковки аспирина, то вряд ли что-то изменилось бы, накипь все равно растворяться не будет», — заявил эксперт.

Еще один популярный в народе лайфхак — удаление накипи с помощью газировки. В ее состав входит ортофосфорная кислота. По задумке, именно это вещество должно растворить налет. Проверим, так ли это на самом деле?

Зальем литр напитка в четвертый чайник и прокипятим. После кипячения сливаем коричневую жидкость и споласкиваем чайник водой.

«Как мы и ожидали, накипь практически осталась в неизменном состоянии. Чайник не очистился», — подытожил Андрей Дорохов.

Мы убедились: далеко не все народные лайфхаки по-настоящему эффективны. Но, чтобы избавиться от накипи, тратить деньги на профессиональные средства действительно нет смысла. С этой задачей отлично справляются обычные уксус и лимонная кислота. Главное — тщательно споласкивать после них посуду и бытовую технику.

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